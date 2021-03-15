Йдеться про одностороннє продовження до 1 жовтня дії пільгового періоду доставки продуктів до Північної Ірландії.

Єврокомісія повідомила Великобританію про початок юридичного процесу проти неї за порушення угоди щодо виходу зі складу Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві ЄК, поширеній в Брюсселі.

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Йдеться про одностороннє продовження до 1 жовтня дії пільгового періоду доставки продуктів до Північної Ірландії.

Угода з ЄС передбачала, що пільговий період триватиме до 1 квітня, уряд Великобританії змінив терміни через тиск з боку підприємців.

"Єврокомісія направила сьогодні лист з офіційним повідомленням Сполученому Королівству за порушення основних положень Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії, а також зобов'язань сумлінності відповідно до Угоди про вихід з ЄС", - повідомляється в заяві ЄК.

У комісії зазначили, що надсилання листа означає початок юридичного процесу. Лондону дали місяць для відповіді.

Також заступник глави ЄК Марош Шефчович направив політичного листа заступнику міністра з особливих доручень Великобританії Девіду Фросту.

Шефчович "закликав Королівство виправити та утриматися від застосування на практиці заяв і керівних вказівок, опублікованих 3 березня і 4 березня 2021 року". "Ці односторонні заходи є порушенням зобов'язання сумлінності відповідно до статті 5 Угоди про вихід з ЄС. У листі також міститься заклик до Сполученого Королівства сумлінно почати двосторонні консультації в спільному комітеті з метою досягнення взаємоузгодженого рішення до кінця цього місяця", - написав заступник голови ЄК.

Вихід Британії з ЄС

Великобританія вийшла з ЄС у 2020 році, з 1 січня 2021 року на неї перестали поширюватися правила ЄС. Торговельна угода з ЄС була підписана і схвалена в останні дні 2020 року.

Громадянам Великобританії почали видавати паспорти без "Євросоюзу" на обкладинці.

У листопаді 2020 року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили, що їхні країни досягли тимчасової торгівельної угоди.

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Автор: Олена Коваленко