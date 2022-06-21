Рішення ухвалено на сьогодніньому засіданні парламенту.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №7420 проголосували 269 народних депутатів.

"Рада схвалила "митний безвіз" (№7420) та приєднання до системи NCTS у першому читанні", - написав він.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує уніфікувати передбачені Митним кодексом України правила щодо отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних платежів, отримання авторизації на застосування спрощень "загальна гарантія", "загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків", "загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків", "звільнення від гарантії" з вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.

Також передбачається запровадити механізм, аналогічний тому, що функціонує в ЄС, щодо видання рішень митними органами, регламентувавши права та обов’язки посадових осіб митних органів і посадових осіб підприємств під час розгляду заяви підприємства, оцінки відповідності та моніторингу відповідності, а також правила внесення змін, перегляду, скасування, анулювання рішень та застосування "права бути почутим" (можливість подати письмові заперечення та відповідні обґрунтування у разі наміру митного органу прийняти несприятливе для підприємства рішення).

Митний безвіз: що це таке

Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити NCTS. Державна митна служба з 2021 року розпочала на національному рівні запроваджувати NCTS.