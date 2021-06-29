Ухвалений законопроект стосується пенсійних виплат чорнобильцям.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким підвищується розмір пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 297 народних депутатів України.

Пенсії ліквідаторам I групи інвалідності будуть підвищені до 16 тис. грн, ліквідаторам ІІ групи інвалідності встановлені на рівні від 13 тис. грн, для ІІІ групи – від 9 тис. грн.

Також передбачається унормувати питання обчислення заробітної плати з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, при призначенні пенсії для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Читайте такожУкраїнців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсіюТакож в законі зазначається, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсація щомісяця сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Законом передбачено, що якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення: менше 12 місяців, — заробітна плата (дохід) визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати (доходу) за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — заробітна плата (дохід) визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця, — заробітна плата (дохід) визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до заробітної плати (доходу) на основній роботі.

Законом передбачено, що для обчислення пенсії за інвалідністю особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особи, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) визначається, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Законом передбачено, що особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

Закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (законопроект №4555) набирає чинності 1 липня 2021 року. Водночас збільшення пенсій передбачено у 2022 році.

Підвищення пенсій чорнобильцям: передісторія

29 квітня під час ухвалення даного законопроекту в першому читанні заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що за цим законом будуть встановлені рівні умови обчислення зарплати для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою - як з числа військових, так і з числа цивільних громадян.

Він наголосив, що з 1 січня 2022 року пенсія зросте у майже 40 тисяч пенсіонерів.

За його словами, реалізація закону потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на 2022 рік у розмірі 1,2 млрд грн, які необхідно буде закласти в бюджеті.

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Автор: Надя Пришляк