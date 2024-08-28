Очікується, що фінальна фаза проведення розрахунків відбудеться 30 серпня.

У середу, 28 серпня, 97,38% власників єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію. Про це йдеться у заяві Мінфіну.

"Понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України. Це важливе досягнення, яке підтримає бюджетну ліквідність та фінансову стабільність країни", – повідомив Мінфін.

Зазначається, що угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів США до 2033 року. Заощаджені кошти в умовах воєнного стану буде спрямовано на фінансування сектору безпеки та оборони.

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"Майже одностайний рівень підтримки був досягнутий менш ніж за 5 місяців, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення 2-річного періоду відтермінування платежів", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США;

зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%),

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

"Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу – до фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня", – додали у Мінфіні.

Проблеми з виплатами за держборгом

22 липня Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що стало початком процесу реструктуризації держборгу.

Нещодавно у міжнародному агентстві Fitch Ratings знизили кредитний рейтинг України. Зокрема, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті з рівня "C" погіршили до "RD" (обмежений дефолт).

Економічний експерт Володимир Золоторьов пояснив, що погіршення рейтингу України до обмеженого дефолту буде мати негативні репутаційні наслідки, втім очікувати на суттєве погіршення економічної ситуації не слід.

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