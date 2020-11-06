Зменшення резервів пов'язане з погашенням зовнішніх та внутрішніх зобов'язань держави та проведенням валютних інтервенцій Нацбанком.

Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 1,5% - до 26,1 мільярда доларів.

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Про це передає прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, в жовтні резерви скоротилися в результаті погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

Загалом, за даними Нацбанку, динаміку резервів протягом жовтня визначали, зокрема, операції уряду з управління державним боргом.

"Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті склав 381 мільйон доларів США (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 мільйона доларів були спрямовані на обслуговування і погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 78 мільйонів доларів США - на обслуговування єврооблігацій, інші кошти - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становлять 188 мільйонів доларів", - сказано в повідомленні.

Причини скорочення резервів НБУ

Також, за даними регулятора, на динаміку резервів вплинули та операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Зазначається, що в окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію внаслідок пожвавлення ділової активності, в тому числі активізації імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк провів кілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 мільйона доларів.

Згідно з повідомленням, також відбулася переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют, і минулого місяця їх вартість зменшилася на 1,1 мільйона доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на 8,7% - до 26,5 мільярда доларів.

У 2019 році міжнародні резерви України зросли на 22% - до 25,3 мільярда доларів, досягнувши семирічного максимуму.

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Автор: Катерина Жирій