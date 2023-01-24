Роботу для кожного: як знайти можливість заробітку у важкі часи

Ринок праці зазнав значного падіння через війну, але протягом року все ж трохи оговтався. УНІАН дізнавався, що зараз відбувається у сфері зайнятості та які шанси у наших громадян знайти нову роботу.

Війна Росії проти України безпрецедентно вплинула на ринок праці, обваливши його з самого початку кривавого вторгнення. Кількість запропонованих вакансій зменшилася, а безробітних українців стало набагато більше. Та, попри це, відновлення ринку продовжується, українці активно шукають нову роботу, а держава зі свого боку намагається допомагати громадянам різноманітними програмами підтримки працевлаштування.

За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість в Україні у 2022 році була нижчою за рівень 2021 року на 15,5 відсотка (на 2,4 млн робочих місць). При цьому цей жовтневий прогноз є оптимістичнішим за квітневу оцінку МОП, згідно з якою прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.

Питання працевлаштування є гострим для багатьох українських сімей не тільки через безпосередню втрату роботи, а і через падіння доходів. Багато українських бізнесів були змушені скоротити зарплати, а також свою роль грає висока інфляція, яка за підсумками 2022 року становила 26,6 відсотка. За оцінками Держстату, ціни на товари і послуги в Україні у минулому році в середньому виросли майже на 23 відсотка, тому навіть якщо номінально зарплати не скоротилися, все одно купівельна спроможність громадян впала практично на чверть.

Все ж на ринку праці після карколомного падіння на весні минулого року наразі спостерігається певне відновлення. До довоєнного рівня ще далеко: за оцінками експертів, ринок відновився на половину. А якщо дивитися на перспективу, то після Перемоги України ринок праці, безумовно, значно пожвавиться, адже нам доведеться взятися за масштабну відбудову держави. І робота буде для всіх.

Як ринок праці пережив минулий рік

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. До війни роботодавці розміщували на Work.ua щомісяця понад 100 тисяч вакансій, а вже у березні кількість пропозицій роботи впала в 15 разів. Відтоді місяць за місяцем ринок праці підіймався з колін й увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня.

"У грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала 53 179 вакансій. Попри очікуване зниження активності бізнесу в зимовий період, обстріли та блекаути, ринок праці показав кращий результат, ніж у грудні позаминулого року. У 2022 році сезонне зниження кількості вакансій порівняно з листопадом склало мінус 3 відсотки, у 2021 році було мінус 4 відсотки", - повідомили у Work.ua.

Також там зазначили, що у 2022 році ринок праці перейшов до роботодавців. Вакансій стало менше в рази, 30 відсотків українців втратили роботу. Попит на роботу зріс у п'ять разів. У березні на одну вакансію претендувало понад 100 шукачів. Але станом на кінець 2022 року конкуренція серед шукачів суттєво знизилась.

Аналітики сервісу "OLX Робота" зазначили, що після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з найактуальніших вакансій зарплати знизились. Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат.

Що стосується вакансій, то найчастіше в 2022 році шукали продавців та водіїв. За даними "OLX Робота", у сфері Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки було розміщено понад 107 тисяч оголошень за рік. На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія "Логістика / Склад / Доставка" – більше 84 тисячі пропозицій за рік. Третє місце посіла сфера "Будівництво / Облицювальні роботи" — 50 тисяч оголошень.

Серед українців, які шукали роботу, найбільш популярними були вакансії в сферах торгівлі та логістики. Так, найбільше відгуків отримували такі пропозиції роботи, як пакувальник, комплектувальник, промоутер, вантажник, посудомийник, охоронець та оператор чату.

Яка була ситуація із зарплатами? У Work.ua повідомили, що середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували в Київській області — 17 500 грн та дистанційно — 22 500 грн.

"Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні", - наголошують аналітики.

Офіційне і реальне безробіття

Незважаючи на втрату роботи багатьма українцями, не всі з них поспішають ставати на облік у центри зайнятості, щоб отримувати виплати від держави та допомогу у пошуку роботи. За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, реальна цифра безробітних набагато відрізняється від офіційної.

"Якщо говорити про рівень офіційного зареєстрованого безробіття в Державній службі зайнятості, то на сьогодні ми маємо цифру 176 тисяч осіб. Як не дивно, це на 43 відсотки менше, ніж ми мали на початок 2022 року. Ми розуміємо, що фактичний рівень безробіття набагато більший, проте не всі люди, які шукають роботу, реєструються в державній службі зайнятості", - сказала вона.

Бережна зазначила, що число офіційно зареєстрованих безробітних відрізняється від фактичного приблизно на 2 мільйона осіб. Небажання українців реєструватися, за її словами, зумовлено різними причинами. Зокрема, є велика міграція населення за кордон - так, 4,9 млн українців зареєстровані за програмою тимчасового захисту в різних країнах Європи.

"Друга причина – це призов переважно чоловіків з числа зареєстрованих безробітних на військову службу. З іншого боку, ми маємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб і не всі вони звертаються до центрів зайнятості за місцем нового перебування", - зазначила заступниця міністра.

На державному рівні ситуація із працевлаштуванням українців відслідковується та створюються програми підтримки безробітних громадян.

Як розповіла директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, станом на 1 січня на одне вільне робоче місце в Україні претендує 9 безробітних. За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується у підприємствах переробної промисловості (майже 18 відсотків всіх вакансій), і сільському господарстві (17 відсотків). У професійному розрізі найбільше вакансій для робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин.

Допомога держави

Центри зайнятості пропонують громадянам різноманітні освітні програми підвищення кваліфікації для того, щоб українці могли навчитися новому та спробувати себе у іншій сфері.

"У професійному навчанні брали участь 47 тис. громадян, в наших центрах є близько 300 освітніх програм підвищення кваліфікації, серед яких 52 програми – це ІТ-напрямки. Ми популяризуємо дуальну форму навчання, яка передбачає, що 70 відсотків всього навчального процесу складає практика і 30 відсотків - теоретична частина", - розповіла директор Держслужби зайнятості Жовтяк.

Для вирішення проблеми безробіття минулого року уряд впровадив низку програм – релокації підприємств із зон активних бойових дій у більш спокійні регіони України, проект "єРобота", що передбачає, зокрема, гранти на відкриття власного бізнесу з обов’язковим створенням нових робочих місць, а також стимулювання роботодавців брати на роботу переселенців шляхом виплати їм компенсацій заробітної плати за перші 2 місяці у розмірі мінімальної оплати праці (6700 гривень). Крім цього, тепер безробітних залучають до суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення".

За словами Жовтяк, за програмою релокації 1136 роботодавців перемістили свою діяльність, переважно на Закарпаття та у Львівську область.

"За допомогою служби зайнятості на такі підприємства було працевлаштовано близько 1 тисячі громадян. У 2022 році уряд запропонував механізм залучення всіх, хто втратив роботу, до виконання суспільно корисних робіт. Наразі близько 4 тисяч українців залучені до суспільно корисних робіт у 9 областях України. Безробітні отримують зарплату не нижче мінімальної", - сказала вона.

Що стосується проекту "єРоботи", з 1 липня 2022 року українці подали 16 тисяч заявок через портал "Дія". Як зазначила Жовтяк, було прийняте 3321 позитивне рішення, і люди отримали гранти на відкриття бізнесу на загальну суму близько 0,5 млрд грн.

Не менш важливим залишається питання перенавчання, адже в умовах, коли дуже важко знайти роботу за фахом, можна ризикнути і спробувати себе у принципово новій сфері. Опанувати нову професію допомагають і в службі зайнятості.

"Перенавчання і навчання є одними з головних активних програм. В нас є програма ваучер на навчання, він передбачає отримання освіти вартістю 10 прожиткових мінімумів – це майже 26 тисяч грн – у будь-якому освітньому закладі, який обирає людина", - розповіла директор Держслужби зайнятості.

Вона наголосила, що раніше ваучер могла отримати людина віком від 45 років з 15 роками страхового стажу і яка саме не є безробітною, тобто ваучер спонукає людину підвищувати свою конкурентність на ринку праці.

"Минулого року ми внесли зміни до закону, і цього року ваучер може отримати як людина старше 45 років зі стажем 15 років, так і ВПО за відсутністю у них підходящої роботи, всі учасники бойових дій і люди з інвалідністю. Тому ми з Мінекономіки працюємо над розширенням переліку професій, які можуть надаватися за ваучером", - зазначила Жовтяк.

Актуальний стан ринку праці

HR-директор компанії IDS Ukraine Олексій Овчаренко розповів УНІАН, що наразі продовжується популярність віддаленого формату роботи, започаткована ще в період пандемії коронавірусу.

"Звісно, частина українців, що виїхали на початку війни з країни, повернулися. Проте працівники, в яких немає потреби бути фізично присутніми на робочому місці, як і раніше, ефективно працюють онлайн – головне, мати ноутбук і стабільний інтернет", - каже Овчаренко.

Другою визначальною тенденцією ринку праці, за його словами, стало значне вивільнення кадрів. Щоб вижити, чимало компаній оптимізували кількість співробітників, реорганізувавши структуру: якісь відділи об’єднали, ущільнили, скоротили, залишивши найефективніших. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, коли спостерігалася велика конкуренція за персонал серед компаній, наразі є вибір дійсно висококваліфікованих фахівців.

"Спеціалістів на ринку праці вистачає, тому компанії мають змогу обирати найкращих. Звісно, зараз бізнесу важко, але у тих, хто не здався, з’явилися можливості розвиватися. В першу чергу завдяки появі на ринку праці кваліфікованих, добре навчених кадрів, що пов’язано у тому числі з внутрішньою міграцією", - сказав HR-директор.

В цілому український ринок праці у 2023 році продовжує потроху відновлюватися. За даними Work.ua, під кінець 2022 року найбільшу динаміку відновлення у грудні порівняно з листопадом показали прифронтові регіони: Миколаївська, Донецька, Харківська. Примітно, що після звільнення нашими героїчним захисниками Херсону кількість вакансій в області зросла вчетверо.

"Лідери за кількістю пропозицій роботи: Київська область — 15 590 вакансій, Львівська — 5 916, Дніпропетровська — 4 782, Одеська — 3 173 та Івано-Франківська — 1 912. У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40 відсотків, у Львівській області — на 90 відсотків. Івано-Франківська область відновилася повністю — там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року", - повідомили у компанії.

Кого шукають роботодавці

За даними експертів "OLX Робота", попит на персонал зменшився у сферах видобутку сировини, туризму, фінансів, домашнього персоналу. Мало пропозицій і в аграрному секторі. А найпопулярнішими професіями за кількістю вакансій на кінець 2022 року є:

продавець (середня зарплата — 10 850 грн);

водій (середня зарплата — 23 500 грн);

швачка (середня зарплата — 15 000 грн);

менеджер (середня зарплата — 23 000 грн);

кухар (середня зарплата — 12 500 грн).

Крім цього, наразі популярні професії різноробочого, охоронця, вантажника, бариста, кур’єра, менеджера з продажів, оператора call-центру, тож експерти радять звернути увагу саме на них.

"Звісно, своя специфіка є в кожного міста. Так, за даними "OLX Робота", у столиці зараз потрібні різнороби, кухарі, прибиральниці, оператори call-центрів, майстри манікюру, водії, кур’єри, таксисти, касири, менеджери з продажів, ріелтори. У Львові — водії, кухарі, швачки, будівельники, монтажники, різнороби. В Одесі — будівельники, електрики, зварювальники, швачки, кухарі, офіціанти, охоронці, менеджери з продажів", - повідомили у компанії.

Затребуваною нині є і часткова зайнятість: чимало українців шукають підробіток через недостатній рівень доходу.

Як зазначили експерти "OLX Робота", найбільше варіантів підробітку у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники. Доволі багато пропозицій підробітку і у сфері клінінгу.

Найбільше роботу на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.

А от що стосується роботи без досвіду, у листопаді-грудні 2022 року шукали працівників у таких сферах: роздрібна торгівля, логістика, робітничі спеціальності та готельно-ресторанний бізнес.

Війна, на жаль продовжується і продовжує, зокрема, бити по економіці України. Проблема пошуку роботи для багатьох є надзвичайно гострою та актуальною. Тому слід звернути увагу на найбільш популярні вакансії: навіть якщо вони не відповідають фаху, варто спробувати себе у новій сфері.

Крім того, не слід нехтувати і опцією перенавчання. Звісно, починати опановувати щось принципово нове, особливо у поважному віці, завжди страшно, але це може стати шансом отримати нову роботу і гідний дохід. Особливо актуальним це може бути для людей, які хотіли, але не наважувалися зайнятися новою справою. Якщо є думки щодо започаткування власного бізнесу, то державні гранти програми "єРоботи" можуть стати вирішальним поштовхом до реалізації своєї ідеї.

Наша праця зараз є нашим внеском у Перемогу і підтримкою героїчних Збройних Сил, які боронять нас на фронті. Тому варто пробувати усі можливі варіанти працевлаштування – поганої роботи зараз немає. А з початком масштабного відновлення України багато що зміниться у позитивному плані, зростуть зарплати та з’являться нові можливості для реалізації наших мрій.

Катерина Жирій