Фірма, з якою пов'язаний видатний спортсмен, вже має перші контракти з ворогами України на майже 1 мільйон рублів, з'ясували журналісти.

Декілька донецьких фірм олімпійського чемпіона, героя України Сергія Бубки вже перереєструвались у російському державному реєстрі юридичних осіб.

Більш того, одна з них вже отримала перші підряди від терористів та почали постачати їм пальне, про що це йдеться у розслідуванні проекту "Bihus.Info". Журналісти зазначили, що займатися бізнесом у Донецьку Бубка почав ще у 90-х - це були операції з нерухомістю, торгівля їжею, напоями і пальним.

Після 2014 року з частини компаній він вийшов, а деякі з них припинили свою діяльність. Проте решта фірм, де одним із засновників значився Сергій Бубка, за даними Держреєстру юридичних осіб, лишилися працювати навіть після окупації частини Донбасу.

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Увагу журналістів з переліку компаній, з якими пов’язаний видатний спортсмен, привернули ТОВ "Спортивний клуб Сергія Бубки", ТОВ "Фірма "Монблан", ТОВ "Укрниколдон", які у 2014 році "перекочували" у реєстри так званої "ДНР".

У листопаді минулого року у РФ ухвалили закон, за яким всі юрособи на територіях "ДНР" та "ЛНР" до кінця 2023 року мають привести свої установчі документи у відповідність до російського законодавства. Невдовзі всі ці три компанії з’явилися в російському реєстрі юридичних осіб. І це навряд чи було просте перетягування з одного реєстру в інший, адже ТОВ "Укрниколдон" стало називатися "Август" зі збереженням співзасновників та адреси.

Але найбільше відзначилося ТОВ "Фірма "Монблан", яке торгує пальним. Компанія змінила склад співзасновників - якщо в українському Держреєстрі юросіб співзасновниками значилися сам Бубка, його брат Василь та мати Валентина, то у російському реєстрі мати з переліку засновників прибрали.

Після окупації Донецька компанію юридично перенесли до на той час не окупованої Волновахи і продовжили брати участь в українських тендерах, продаючи бензин, дизель, автогаз, крупи, хлібобулочні вироби на мільйони гривень переважно комунальним підприємствам Донецької області. Востаннє у державних тендерах в Україні фірма брала участь у 2018 році, а вже 2023 року "Монблан" засвітився у тендерах країни-агресора.

Журналісти знайшли на держплатформі закупівель РФ три контракти на постачання палива на загальну суму 800 тисяч рублів, які фірма уклала у травні 2023 року.

4 травня "Монблан" уклала угоду з так званим "республіканським реабілітаційним центром міністерства охорони здоров’я "ДНР" на постачання 2 тисяч літрів пального за майже 100 тисяч рублів.

Інша угода датована 26 травня, коли компанія продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів "федеральній казенній установі "центр із забезпечення діяльності казначейства Росії". А 30 травня "республіканське казначейство "ДНР" замовляє в "Монблану" ще 1 200 літрів пального за 63 тисячі рублів.

Цікаво, що за цими угодами фірма продає не власне пальне, а талони на нього, а використати їх можна на заправках "Монблану", яких знайшли щонайменше шість - чотири у Донецьку, а також по одній - у Макіївці та на трасі біля Волновахи.

На всіх контрактах стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. До речі, старший брат олімпійського чемпіона також стрибав із жердиною, а згодом був депутатом Донецької облради від "Партії регіонів". Після окупації Донецька він залишився у місті та навіть брав участь у деяких урочистостях, які організовували в "ДНР".

Цікаві новини України про Сергія Бубку - зараз це варто знати

Після початку повномасштабного російського вторгнення Сергій Бубка, який на той час був головою Національного олімпійського комітету, запам'ятався мовчанням. Колишній легкоатлет зник після 24 лютого та не проявляв ініціативи щодо запровадження санкцій проти спортсменів з РФ.

Така його позиція викликала хвилю обурення, а особливо брутально висловився президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк, який закликав до розправи над Бубкою.

Розкритикували пасивність Бубки олімпійський чемпіон Жан Беленюк та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

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