Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком (у порівнянних цінах), виріс на 8,4%.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях: Київській - на 18,7%; Запорізькій - на 15,7% та Чернігівській - на 14,2%.

Скоротився оборот тільки в Закарпатській області - на 2,7%.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в грудні 2020 року, в порівнянні з груднем 2019 року, зріс на 13,4%. У порівнянні з листопадом 2020 року оборот зріс на 20%.

Що цьому передувало

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5% у порівнянні з 2018 роком.

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Автор: Павло Степанець