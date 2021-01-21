Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком (у порівнянних цінах), виріс на 8,4%.
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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у таких областях: Київській - на 18,7%; Запорізькій - на 15,7% та Чернігівській - на 14,2%.
Скоротився оборот тільки в Закарпатській області - на 2,7%.
За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в грудні 2020 року, в порівнянні з груднем 2019 року, зріс на 13,4%. У порівнянні з листопадом 2020 року оборот зріс на 20%.
Що цьому передувало
- Оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5% у порівнянні з 2018 роком.
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