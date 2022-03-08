Рішення про зниження рейтингів було прийнято у зв'язку з вторгненням в Україну російських військ / Ілюстрація REUTERS
Агентство S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній, серед яких "Газпром", "Роснефть" та "Лукойл".
Рішення про зниження рейтингів було ухвалено у зв'язку з вторгненням в Україну російських військ. Про це повідомляється на сайті агентства.
Рейтинги знизили компаніям "АЛРОСА", "Северсталь", "НОВАТЕК", "СИБУР", X5 Group, "Магніт", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть", "РЖД" та "МТС".
Параметр CCC- присуджується близьким до дефолту компаніям, з невисоким шансом повернення коштів.
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