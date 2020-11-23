Лідери G20 схвалили продовження заморожування боргових виплат найбіднішими країнами до середини 2021 року на тлі пандемії COVID-19.
Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту G20, передає Reuters
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У спільній заяві лідери країн G20 настійно закликали приватних кредиторів взяти участь в ініціативі, що стосується заморозки боргів найбідніших країн, і заявили, що стежать за особливими проблемами, з якими стикаються африканські і малі острівні держави.
З початку пандемії ініціатива G20 щодо полегшення боргового тягаря допомогла 46 з 73 країн відкласти виплати з обслуговування боргу у 2020 році на суму 5,7 мільярда доларів, вивільнивши кошти для боротьби з COVID-19 і зміцнення своєї економіки.
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