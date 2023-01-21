Альона Кириченко
Досі основні витрати йдуть на продукти харчування, але до цього питання в українців тепер більш економний підхід / фото ua.depositphotos.com

Шопінг у війну: як українцям довелось змінити свої споживчі звички

09:30, 21.01.2023
9 хв. 233

Подорожчання товарів, зменшення доходів та періодичні блекаути, які викликані навалою російських загарбників на наші землі, змусили кожного з нас переглянути свій споживчий кошик. Тож як змінились купівельні звички українців та що їх цікавитиме після війни?

Повномасштабна війна на наших теренах, яку принесли російські загарбники, диктує нові умови для українців. Зокрема, мільйони громадян через це були змушені полишити свої домівки та їхати в пошуках більш безпечного життя. Чимало людей лишились без роботи або ж зіштовхнулись із нестачею коштів. Немає жодного українця, якого б так чи інакше не зачепила ця страшна трагедія.

І вже за майже рік цього кровопролитного протистояння російській навалі всі ми навчились вирізняти свої основні потреби. В багатьох з нас за час війни вони значно змінились.

Наприкінці того буремного лютого, коли орди рашистів полізли на нашу землю, багато українців в шоковому стані змітали харчі з полиць великими обсягами, бо не знали, чи буде змога це придбати пізніше. Проте зараз загроз нестачі продуктів не передбачається, тож закупівельний бум спав.

Проте й досі основні витрати йдуть на продукти харчування, але до цього питання в українців тепер більш економний підхід. Тому що новим викликом стала не загроза дефіциту, а зростання цін як на їжу, так і на інші товари. Тож тепер люди все частіше звертають увагу на цінники та купують в основному те, що найбільш необхідне.

"Я вже забула, коли купувала собі одяг. Перед зимою придбали сину теплі ботинки та куртку. А ми з чоловіком носимо те, що купували позаминулого року", – розповіла кореспонденту УНІАН киянка Марія.

Вона також зазначила, що з побутових товарів їхня сім’я купила в грудні лампи на акумуляторах та павербенки, а колись плановане оновлення меблів у вітальні відклали до кращих часів.

"А під час закупівлі продуктів в супермаркетах частіше звертаємо увагу на акційні товари і на те, що може зберігатись без холодильника", – додала столична мешканка.

Продовольчий кошик у нових умовах

Раціон українців тепер все більше залежить як від рівня доходів та грошових запасів кожної родини, так і від ситуації з подачею електрики в домівки. Адже чимало квартир та будинків оснащені електричними плитами, відтак без електропостачання приготування їжі ускладнюється.

У мережі супермаркетів Varus підкреслюють, що для споживачів ключовим фактором для покупки товару відтепер є його ціна.

"Наразі українці продовжують купувати типові продукти для сезону. В категорії овочів в топі найпопулярніших залишаються цибуля, морква, огірки, капуста, картопля. У фруктах – банани, лимони, яблука, апельсини та мандарини. Якщо говорити в розрізі м'ясних продуктів, то віддають перевагу птиці, адже вона залишається найдешевшою в категорії", – повідомили УНІАН в компанії.

В Auchan Україна проаналізували, що в 2021 році в їхній мережі українці найчастіше купували молочні продукти, курятину та солодощі, а в 2022 році та вже цього року в трійці найпопулярніших категорій залишилася лише молочка, але додалися ковбасні вироби та алкоголь.

"Чому впали продажі курятини? Через відсутність світла українці не могли приготувати чи тривалий час зберігати свіже м'ясо, тому відмовлялися від цієї продукції на користь ковбасних виробів. Молокопродукти залишилися у ТОП-3, але спустилися з першого місця на третє. Причина - та ж сама", – зазначили в Auchan.

Також в цій мережі магазинів зменшились обсяги купівлі риби та фруктів внаслідок їхнього здорожчання.

Також в цій мережі магазинів зменшились обсяги купівлі риби та фруктів внаслідок їхнього здорожчання.

"Ціни на рибу підвищилися, адже багато позицій залежать від імпорту, який здорожчав через курс та збільшення плеча доставки. Велика кількість локальних фруктів була недоступна через війну. Їх заміняли імпортом. Наприклад, херсонські кавуни цього року ми не могли продавати через окупацію, тому завозили з Туреччини, Греції. Це товар, який у кілька разів дорожчий за місцевий", – прокоментували в компанії.

В мережі "Сільпо" відслідкували, що у останні місяці, коли розпочалися масові відключення світла, збільшилися продажі товарів, які готові до вживання – це гастрономія, кулінарія, овочі-фрукти, кондитерські вироби, консерви, а також дещо знизилися продажі товарів, які потребують тривалого приготування – м’ясо, крупи.

А мережа Novus помітила останнім часом тенденцію до зменшення покупців в магазинах.

"Аналогічну ситуацію ми бачили у розпал ковіду. У січні, після свят, відзначаємо зниження трафіку (кількості чеків) на 27 відсотків. При цьому зростання середнього чека на 20 відсотків не перекриває навіть продуктову інфляцію. Люди почали купувати дешевші товари та бренди, у першу чергу віддають перевагу базовим продуктам", – підкреслили в мережі.

Українці не припинили купувати гаджети та велику побутову техніку / фото ua.depositphotos.com

Побутові потреби у війну

Під час повномасштабної війни українцям довелось переглянути не лише свій продовольчий кошик, а й побутові потреби.

Тож тепер на другий план відійшли будівництво, масштабні ремонти і оздоблення домівок. Проте декому все ж доводиться вимушено ремонтувати свої помешкання після того, як на них, на жаль, прилітають ворожі снаряди та ракети. Або ж після того, як окупанти, тікаючи з українських земель, знищують все на своєму шляху.

А українці, які живуть у відносно спокійних і віддалених від фронту регіонах, у більшості намагаються притримувати свої грошові запаси і не витрачати їх на якісь дороговартісні непершочергові покупки. Тому що бояться того, що може бути далі. Багатьох лякає нестабільність сьогодення, тому намагаються економити.

Але є і люди з вищими за середні доходами, які тепер навпаки почали частіше себе радувати новими речами, прикрасами, побутовою технікою та електронікою. Бо ж притримуються думки, що не треба відкладати життя на потім.

За словами генерального директора MOYO Валентина Івакіна, у перші місяці повномасштабної війни найбільший попит був на мобільні телефони, аксесуари та комплектуючі, планшети, павербанки, електросамокати, електрочайники, мультиварки та іншу дрібну техніку, необхідну для облаштування побуту в нових умовах життя.

"Зміни в попиті зачепили кліматичну техніку: ще влітку готуючись до холодів, люди почали купувати обігрівачі втричі частіше, ніж вентилятори та кондиціонери. Восени, коли ми зіткнулися з блекаутами, стрімко зросли продажі павербанків, акумуляторів, мобільних роутерів, ліхтарів, зарядних станцій, сонячних панелей", – зазначив він в коментарі УНІАН.

Івакін додав, що українці не припинили купувати гаджети та велику побутову техніку: у сезон підготовки до школи, під час розпродажу black friday та на новорічні свята компанія спостерігала стійкий попит на ноутбуки, телевізори, пральні машини, холодильники та "подарункові категорії" товарів для дітей, бьюті-гаджетів, смарт-годинників, посуду тощо.

А в компанії Auchan Україна зазначили, що в їхніх магазинах збільшились продажі побутової хімії. Тому що, як підкреслили в мережі, українцям доводилося приводити до ладу житло після військових дій, також вони мігрували та влаштовувалися на нових місцях та загалом через війну більше часу проводили вдома.

З думкою про мирне майбутнє

Всі ми хоч здебільшого і пристосувались до нових воєнних реалій та намагаємось наперекір усім викликам жити далі, але думками все ж линемо у мирне майбутнє після Перемоги. У кожного з нас є в мріях те, що ми зробимо чи купимо по завершенню війни.

"Після перемоги українці будуть відновлювати свій побут з урахуванням нових уявлень про комфорт. Уже зараз ми перетворюємо наші домівки та місця роботи на точки з максимальною автономністю, звикаємо бути енергоефективними, розвиваємо цифрову грамотність", – підкреслив гендиректор MOYO.

Він прогнозує, що на ринку буде суттєво зростати попит на побутову техніку, пристрої та гаджети для роботи і навчання будь-де. Тому у свої плани компанія закладає постійне оновлення асортименту ноутбуків, роутерів, зарядних станцій, побутової техніки, електроінструментів та інших актуальних товарів.

Один з викликів, який на початку повномасштабної війни лякав українців, а саме – можливий дефіцит певних товарів вітчизняним ритейлерам вдалось подолати. Тому полиці як продуктових крамниць, так і магазинів з побутовими товарами та електронікою не залишалися і не будуть порожніми. Кожен охочий може при потребі купити все, що йому необхідно.

Іншим питанням є висока вартість товарів різних категорій. Проте, на жаль, на це впливає досить багато чинників, на подолання яких потрібно більше часу.

Тож тримаємось, віримо в себе та наші незламні Збройні сили, підтримуємо та допомагаємо одне одному. І починаємо мріяти про наше повоєнне життя під мирним українським небом. А мрії, як усі знають, мають властивість здійснюватися.

Альона Кириченко

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