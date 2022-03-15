Кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери.

Американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Про це він повідомив у Вашингтоні 15 березня.

"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, яке зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування", - сказав він.

"Цим законопроектом ми збираємося послати сигнал американському народу — сильний сигнал про те, що демократи і республіканці справді можуть зібратися разом і щось зробити... щоб виконати наші основні обов'язки, щоб уряд залишався відкритим і працював для того, щоб американський народ, служачи американському народу, інвестуючи у свої спільноти та інвестуючи в американський народ, робитиме це відповідально з фінансової точки зору", - зазначив Байден.

Він додав, що російське вторгнення об'єднало людей по всій Америці, "об'єднало дві наші партії в Конгресі та об'єднало волелюбний світ, щоб діяти невідкладно та рішуче, що ми робимо прямо зараз".

"Я хочу подякувати керівництву Конгресу за таку швидку роботу, щоб переконатися, що у нас є необхідні ресурси - економічні, гуманітарні та безпекові ресурси, щоб продовжувати нашу рішучу відповідь на цю кризу", - сказав американський лідер.

Розподіл коштів:

Військова допомога: близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну

Гуманітарна допомога: понад 4 мільярди доларів США будуть направлені на надання гуманітарної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, а також надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим спільнотам у регіоні.

Економічна допомога: пакет надасть майже 1,8 мільярда доларів для задоволення економічних потреб України та сусідніх країн, таких як питання кібербезпеки та енергетики.

Закон також вимагає 25 мільйонів доларів для Агентства США з глобальних ЗМІ, незалежної федеральної агенції, для боротьби з дезінформацією в новинах, що транслюються за кордоном. Ще 120 мільйонів доларів підуть на підтримку місцевих українських активістів та журналістів, а також притягнення до відповідальності за порушення прав людини в Росії.

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