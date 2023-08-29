Розробку Стратегії було передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

В Україні затверджено та оприлюднено нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Документ розміщено на сайті Національного банку. Відповідно до оприлюдненого документа, Стратегія передбачає спільні дії регуляторів та Фонду гарантування вкладів у фінансовому секторі.

Стратегія визначає такі пріоритети:

відновлення та розвиток фінансового сектора та забезпечення безперервності його роботи;

поступове згортання надзвичайних пруденційних заходів;

діагностика банківських активів;

моніторинг та вирішення проблеми непрацюючих кредитів;

створення комплексної системи оздоровлення та виведення з ринку неспроможних учасників,

впровадження системи раннього реагування на проблемність фінансових установ.

Заходи умовно поділені на короткострокові – спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом, та на середньострокові – такі, що стануть основою майбутнього відновлення та зростання економіки.

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Стратегія також закріплює короткий перелік ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі під час повномасштабної війни, який надалі за необхідності буде актуалізований.

Стратегія розвитку економіки України

Розробку Стратегії було передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

19 липня 2023 року Стратегію схвалила Рада з питань фінансової стабільності, в рамках якої співпрацювали регулятори.

Попередня стратегія передбачала розвиток фінансового сектора до 2025 року. Дорожню картку реалізації попереднього стратегічного документа, який втілювався три з половиною роки, виконано на 47%.

У травні 2023 року Національний банк презентував нову Стратегію. Нова Стратегія дасть змогу центробанку з урахуванням зовнішніх чинників "розширити зону визначеності та заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, комплексна робота над новою Стратегією розпочалася у січні 2023 року.

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