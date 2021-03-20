Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі».

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

При цьому у прес-центрі СБУ зазначили, що АТ «Мотор Січ» продовжить роботу згідно з вимогами чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.

Нагадується, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

«Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української «Мотор Січі» – питання національної безпеки», - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Що передувало

14 січня Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ «Мотор Січ», заявивши, що ця компанія загрожує національній безпеці США.

29 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon.

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення «Мотор Січі» у державну власність.

У Верховній Раді готують законопроект про націоналізацію АТ “Мотор Січ”.

Компанія «Мотор Cіч» є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 й ін., агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання.

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Автор: Вікторія Токарєва