Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
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За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.
При цьому у прес-центрі СБУ зазначили, що АТ «Мотор Січ» продовжить роботу згідно з вимогами чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань в рамках виробничих замовлень.
Нагадується, що наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.
Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).
Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.
«Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української «Мотор Січі» – питання національної безпеки», - зазначив голова СБУ Іван Баканов.
Що передувало
- 14 січня Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ «Мотор Січ», заявивши, що ця компанія загрожує національній безпеці США.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon.
- 11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення «Мотор Січі» у державну власність.
- У Верховній Раді готують законопроект про націоналізацію АТ “Мотор Січ”.
- Компанія «Мотор Cіч» є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 й ін., агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання.
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