Один і той самий тест в різних лабораторіях коштує по-різному.

В Україні тести на коронавірус можуть показувати неправдиві результати, при тому, що ціна на тести досить висока.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».

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Як говориться в сюжеті, один і той самий тест в різних лабораторіях коштує по-різному.

Президент Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк вважає, що українці несуть гроші в лабораторії в стані паніки.

"Лабораторії набирають навчений персонал, закуповують найдешевші витратні матеріали для проведення тестів", - зазначив Сердюк.

Один PLR тест в Україні коштує до 2,5 тисяч гривень, всі тести, які проводилися в Україні обійшлися у 2,5 мільярда гривень.

За словами Сердюка, грань рентабельності тесту - це 700 гривень, в той час, як для українців ціна тесту набагато вища.

Однак, як говориться в сюжеті, навіть при високій ціні, українці часто отримують недостовірний аналіз. У разі поганого самопочуття українці змушені здавати тести по кілька разів, не маючи при цьому жодних гарантій того, що результати тестів будуть правдивими.

За словами експертів, достовірність результатів тестування залежить від обладнання та реагентів - чим більш чутливий до вірусу реагент, тим точнішим буде результат.

Однак, у столичних клініках запевняють, що використовують європейські реагенти, але при цьому підтверджуючі документи ніхто не надає.

Інформацію про те, на якому обладнанні проводиться аналіз і звідки завезені реагенти, співробітники лабораторій називають "конфіденційною інформацією".

Як йдеться в сюжеті, зараз в Україну хлинув потік дешевих тестів з Росії та Китаю, які продають по 60 гривень. Ці тести показують помилково негативний результат.

За словами експертів, такі дешеві тести можна зустріти й в дорогих приватних лабораторіях. Останнім часом приватні лабораторії все частіше закуповують Європейські тести. Однак їх вартість не може перевищувати 350 гривень за штуку.

За словами Сердюка, тести на коронавірус - це маркетинговий хід, оскільки вартість тесту завищена в рази.

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Автор: УНІАН