За словами голови Нацбанку, наприкінці 2020 року були зроблені кілька важливих кроків для перегляду програми.

Національний банк оцінює шанси на перегляд програми Міжнародного валютного фонду в Україні як високі.

Читайте такожШмигаль розповів, чи отримає Україна новий кредит МВФПро це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в ході брифінгу.

"Зараз триває робота місії МВФ в Україні. Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі, переговори тривають і прогрес безумовно є", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що в кінці 2020 року були зроблені кілька важливих кроків для цього. Зокрема, Нацбанк направив проект закону про банківську діяльність до Верховної Ради, було затверджено бюджет України та внесено зміни до законодавства про повернення повноважень Національному агентству з протидії корупції.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Катерина Жирій