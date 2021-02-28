Радник президента розповів, що виникли проблеми логістичного характеру.

Радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом не припинена.

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Устенко нагадав, що Україна очікує транш МВФ у 2021-му році.

"Програма у нас розрахована на 5 млрд доларів, 2,1 млрд ми отримали. І тут не проблема в тому, що нам потрібно виконати або не потрібно. Завдання в тому, що те, що прописано в програмі співпраці з МВФ – це ж прописано і в програмі самого президента Зеленського: реформа судової системи, боротьба з корупцією і так далі", — сказав він.

За його словами, виникли проблеми логістичного характеру.

"Як ми розуміємо в офісі президента, виникли проблеми навіть не технічного характеру, а логістичного, які виникли тому що ти не можеш просто взяти і змінити українське законодавство. Щоб його змінювати, скажімо, щодо судової системи, президент проводив багато зустрічей, говорив з експертами, це займало багато часу. І логістично ми не витримали того часу, який, як сподівалися, зможемо витримати", - зазначив радник президента.

Він розповів, що програма не була припинена.

"Як тільки будуть проголосовані ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли виконати не тільки МВФ, а й українському суспільству", - підкреслив Устенко.

Місія МВФ в Україні

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: УНІАН