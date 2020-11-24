За словами колишнього міністра економіки, до кінця року Україна може отримати запозичення у інших структур.

Траншу Міжнародного валютного фонду для України цього року не буде.

Про це заявив радник керівника офісу президента Тимофій Милованов в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу в цьому році не буде".

За словами колишнього міністра економіки, до кінця року Україна може отримати запозичення у інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть переговори з МВФ, за прийнятними відсотками", - сказав Милованов.

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Україна і МВФ: новини

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіной Георгієвой, під час якої нагадав, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

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Автор: Денис Прядко