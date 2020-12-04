В урядовому кварталі відбулися сутички / скріншот
В урядовому кварталі в Києві, де відбувається акція за скасування касових апаратів, відбулися сутички з поліцією.
Як повідомляє Telegram-канал "Київ Зараз", ФОПи прийняли за нардепа звичайного перехожого. Накинулися на нього, але поліція їх відтіснила.
Читайте такожСеред учасників мітингу підприємців біля парламенту є і "масовка" - Арахамія
Запровадження касових апаратів для ФОПів
- 1 грудня Верховна Рада в ході засідання ухвалила закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатку РРО бізнесом у 2020 році.
- Другий етап мав би розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у використанні, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.
- Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram