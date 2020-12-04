ФОПи прийняли за нардепа звичайного перехожого.

В урядовому кварталі в Києві, де відбувається акція за скасування касових апаратів, відбулися сутички з поліцією.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ Зараз", ФОПи прийняли за нардепа звичайного перехожого. Накинулися на нього, але поліція їх відтіснила.

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Запровадження касових апаратів для ФОПів

1 грудня Верховна Рада в ході засідання ухвалила закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатку РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап мав би розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у використанні, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.

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Автор: Андрій Василюк