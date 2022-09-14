3 млрд євро будуть віддані Україні у вигляді грантової допомоги.

Кабінет міністрів розраховує одержати від Європейського Союзу 5 млрд євро до кінця вересня, а 3 млрд євро - до кінця жовтня-листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сьогодні в Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Макрофінансова допомога надійде від ЄС у розмірі 8 млрд євро двома траншами. З них 5 млрд євро у вигляді пільгових кредитів, 3 млрд євро - у вигляді гранту. Зараз йде дискусія, 5 млрд євро очікуємо до кінця вересня, 3 млрд очікуємо в кінці жовтня-листопаді", - зазначив Шмигаль.

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Допомога Україні:

На початку вересня Європейська комісія оголосила про виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро, однак на той час ще не були відомі точні дати отримання коштів.

13 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна отримає від МВФ додаткові $1,4 мільярда.

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