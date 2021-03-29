За словами Марченка, серед невиконаних зобов'язань, зокрема, покарання за недостовірне декларування.

Міжнародний валютний фонд не дає грошей Україні через те, що наша країна не виконала деякі зобов'язання, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в інтерв'ю одному з телеканалів.

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"МВФ не дає грошей, оскільки ми, на жаль, як країна (я зараз не кажу про владу, оскільки є різні гілки влади) порушили деякі зобов'язання, які були взяті в попередні роки, і ми повинні відновити ці рішення", - зазначив Марченко.

За його словами, серед таких невиконаних рішень - покарання за недостовірне декларування.

"Зараз якраз йде процес обговорення, що необхідно проголосувати Верховній Раді, щоб це рішення було відновлено. Також МВФ говорить про відновлення незалежності та довіри до НАБУ", - підкреслив міністр.

За словами Марченка, наступне питання - судова система і вища рада правосуддя, а також ринок газу та електрики.

"Це вже зобов'язання, які ми підписали в меморандумі, які ми на себе взяли", - додав міністр.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Богдан Слуцький