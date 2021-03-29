Міжнародний валютний фонд не дає грошей Україні через те, що наша країна не виконала деякі зобов'язання, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в інтерв'ю одному з телеканалів.
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"МВФ не дає грошей, оскільки ми, на жаль, як країна (я зараз не кажу про владу, оскільки є різні гілки влади) порушили деякі зобов'язання, які були взяті в попередні роки, і ми повинні відновити ці рішення", - зазначив Марченко.
За його словами, серед таких невиконаних рішень - покарання за недостовірне декларування.
"Зараз якраз йде процес обговорення, що необхідно проголосувати Верховній Раді, щоб це рішення було відновлено. Також МВФ говорить про відновлення незалежності та довіри до НАБУ", - підкреслив міністр.
За словами Марченка, наступне питання - судова система і вища рада правосуддя, а також ринок газу та електрики.
"Це вже зобов'язання, які ми підписали в меморандумі, які ми на себе взяли", - додав міністр.
Що цьому передувало
9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.
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