Долар у банку здорожчав на 5 копійок, а євро - на 10 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 38,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,90 грн/дол., євро - 39,80 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані на 14 березня

Як повідомлв УНІАН, сьогодні долар в Україні втратив у ціні, а євро значно здорожчав.

Так, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 5 копійок - до 38,65 грн/дол. Водночас щодо євро курс гривні ослабнув на 20 копійок і становить 41,00 грн/євро.

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