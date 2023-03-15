У банку підняли ціни і на долар, і на євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 38,45 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн/дол., євро – 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У столичних обмінниках Києва сьогодні вартість долара залишилася на попередньому показнику - 38,65 грн/дол. Водночас європейська валюта здорожчала на 15 копійок - до 41,15 грн/євро.

Продати долари в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., а євро продається по ціні 40,40 грн за євро.

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