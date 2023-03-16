Курс євро сьогодні у банку знизився.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 7 копійок - до 38,52 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 25 копійок - до 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,02 грн/дол., євро – 39,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні до кінця 2023 - що прогнозують експерти

Експерти не виключають, що до кінця 2023 року курс долара в Україні може збільшитися та перетнути позначку в 40 грн/дол.

Цього року, за їх даними, очікується плавна девальвація гривні, а середня вартість американської валюти протягом року може бути близько 39,5 грн/дол.

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