Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва і процес проведення реформ в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів сьогодні, 20 листопада, зустріч у форматі відео-конференції з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

"Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес проведення реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by", - сказано в повідомленні.

За словами Шмигаля, співпраця з МВФ є маркером стабільності для України і всієї міжнародної фінансово-банківської системи.

"Підтримка Міжнародного валютного фонду - це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища і банківського ринку", - цитує прем'єр-міністра прес-служба Кабміну.

Читайте такожНа Україну може чекати технічний дефолт і "апокаліптичний сценарій" у 2021 році-нардеп

За даними прес-служби, Шмигаль також висловив сподівання, що МВФ надасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною і Європейською комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Україна і МВФ: новини

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіной Георгієвой, під час якої нагадав, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький