У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в червні залишилося на тому ж рівні без урахування сезонної коригування і зменшилося на 0,7% - з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні в червні 2021 року в річному вираженні – до червня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 1,1%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво збільшилося в червні в річному вираженні на 0,7%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в червні залишилося на тому ж рівні без урахування сезонного коригування і зменшилося на 0,7 % - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів у червні цього року зростання виробництва у порівнянні з червнем 2020 року становило 2,5%, у переробній промисловості спостерігалося зростання на рівні 2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво скоротилося на 5,5%.

У розрізі основних промислових груп: виробництво товарів проміжного споживання зросло на 9,4%, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося зростання на 18,5%.

По інвестиційних товарах спостерігалося зростання виробництва на 13,2%, а по споживчих товарах короткострокового користування спостерігалося падіння – на 12,9%.

Промислове виробництво в Україні: що необхідно знати

Промислове виробництво в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком скоротилося на 5,2%.

Промислове виробництво в Україні в травні 2021 року в річному вираженні – до травня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 5,4%.

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Автор: Богдан Слуцький