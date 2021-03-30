Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.
За прийняття законопроекту № 4543 проголосували 257 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
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Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначали, що прийняття закону дозволить здійснити ряд підготовчих заходів (таких як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.
Також в Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.
Велика приватизація: що відомо
- Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден так і не відбувся.
- У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".
- 29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.
- Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.
- Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.
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