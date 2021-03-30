Розблокування приватизації великих держпідприємств дозволить збільшити надходження до держбюджету в поточному році до 12 млрд грн.

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

За прийняття законопроекту № 4543 проголосували 257 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначали, що прийняття закону дозволить здійснити ряд підготовчих заходів (таких як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.

Також в Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.

Велика приватизація: що відомо

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден так і не відбувся.

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Дмитро Шварц