Під час свого візиту президент ЄБРР зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими керівниками з урядових і ділових кіл.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуватиме з робочим візитом в Україні і візьме участь у зустрічах на високому рівні.

Про це повідомила прес-служба ЄБРР.

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Зазначається, що під час свого візиту президент ЄБРР зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими керівниками з урядових і ділових кіл.

"Обговорення будуть зосереджені на реформах, необхідних для відкриття можливостей для здійснення інвестицій ЄБРР та іншими інвесторами, а також на відновленні після пандемії Covid-19", - сказано в повідомленні.

У Києві Рено-Бассо також виступить онлайн на Національній економічній стратегії України-2030.

ЄБРР

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив понад 14,6 млрд євро на понад 480 проектів.

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Автор: Богдан Слуцький