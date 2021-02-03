Міністр економіки зазначив, що рішення уряду збільшує кількість підприємств та працівників, які зможуть отримати державні виплати.

Кабінет Міністрів України сьогодні, 3 лютого, затвердив новий Порядок надання допомоги з часткового безробіття та розширив коло підприємств - учасників Державної програми.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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"Програма спрямована на підтримку як бізнесу, так і громадян. Сьогоднішнє рішення уряду збільшує кількість підприємств та працівників, які зможуть отримати державні виплати. Крім того, передбачається скорочення переліку необхідних для отримання допомоги документів і спрощення процедури. Ця допомога дозволить людям зберегти роботу, а бізнесу відчувати себе більш впевнено в майбутньому і відновитися після вимушеного простою", - наводяться в повідомленні слова міністра економіки Ігоря Петрашка.

Відзначається, що тепер програмою з часткового безробіття можуть скористатися всі підприємства виробничої сфери за наявності однієї з трьох підстав: якщо зупинка виробництва триває не менш 3 місяців і не перевищує 6 місяців, охоплює не менше 20% чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30% і більше; якщо зупинка виробництва є вимушеною; якщо зупинка виробництва відбувається за карантинних обмежень, встановлених урядом України.

Безробіття в Україні

Станом на кінець листопада 2020 року, з початку дії карантину в Україні, було виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості, також з Фонду боротьби з СОVID-19 було виплачено 2,5 млрд грн на програму допомоги з часткового безробіття.

Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисяча були працевлаштовані до набуття офіційного статусу.

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 459 тисяч безробітних. Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

21 січня 2021 року стало відомо про те, що Мінекономіки та Державний центр зайнятості спільно з Мінцифри в рамках експерименту будуть навчати безробітних в Києві IT-спеціальностям.

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Автор: Катерина Жирій