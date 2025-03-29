Зазначається, що планується прискорити інтеграцію енергетичного ринку України з ринком ЄС.

Українцям потрібно готуватися до збільшення сум у платіжках. Українська влада заявила про плани підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.

"Потенційні заходи реформ, щойно дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань)", - йдеться в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

При цьому документ передбачає зовнішнє фінансування та прозору пряму бюджетну підтримку енергетичних держпідприємств в очікуванні доступних бюджетних ресурсів. Водночас зазначено, що після закінчення повномасштабної війни доведеться поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію.

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"На основі пропозиції Міністерства енергетики та пропозицій зацікавлених сторін КМУ ухвалить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану", - зазначено в Меморандумі.

Тарифи на послуги ЖКГ в Україні - прогноз експерта

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в Україні розглядається питання підняття тарифів на газ до 9,5-10 гривень за кубометр.

За його словами, це може статися вже цього літа, коли підняття тарифу істотно не позначиться на гаманцях звичайних українців.

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