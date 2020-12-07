У жовтні видали 662 іпотечні кредити на суму близько 500 мільйонів гривень.

У жовтні обсяг видачі українськими банками нових іпотечних кредитів збільшився на 82% в порівнянні з жовтнем 2019 року, а в порівнянні з вереснем-2020 — на 6%.

Про це повідомили у Національному банку України.

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"За результатами останнього опитування банки повідомили, що в жовтні було видано 662 кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року (період, з якого проводиться відповідне опитування Національного банку). У порівнянні з жовтнем 2019 року обсяг видачі нових іпотечних кредитів збільшився на 82%, а в порівнянні з вереснем 2020 року - на 6%", - розповіли в Нацбанку.

Середній розмір кредиту на купівлю житла також виріс. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис.грн, то в жовтні - 741 тис. грн. Зараз середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн, вторинної - 730 тис.грн.

Вторинний ринок продовжує істотно переважати за кількістю і за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в жовтні склала близько 87% за обсягом від усіх нових видач.

"У жовтні середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За даними банків, у жовтні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3% (у вересні - 14,9%), на первинному - 17,2% (у вересні -18,4%). Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Понад 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п'ять банків", - йдеться в повідомленні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів було видано в Києві-187 договорів на 208,2 млн грн грн (28% від загальної кількості та 42% від загальної суми).

Іпотечне кредитування в Україні

Кабінет міністрів планує у 2021 році запустити нову програму надання іпотечних кредитів, завдяки якій житло зможуть придбати 30 тисяч українських сімей.

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Автор: УНІАН