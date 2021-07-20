За словами міністра економіки, при цьому Україна не отримує податкових надходжень з окупованих територій.

В уряді підрахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

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"Україна, високо тримаючи голову, платить пенсії на тимчасово окупованих територіях, не отримуючи звідти єдиного соціального внеску для покриття цих витрат. Ще Україна несе повні зобов'язання по безробіттю. І тільки ці дві суми разом - це вже понад 2 мільярди євро", - сказав Любченко.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект Про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому понад 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У червні пенсіонерам повинні були видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень.

У липні 2021 року проведена індексація пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2018-2020 роках, а також для тих, хто отримує пенсію в мінімальному розмірі.

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Автор: Богдан Слуцький