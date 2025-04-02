Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 2 квітня, знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,40 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,00 грн/євро, а курс продажу - 44,80 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 2 квітня, складає 84 111 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 480 852 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 2 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також зміцнила позиції. Так, офіційний курс євро встановлений на рівні 44,61 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,20 до 41,85 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: