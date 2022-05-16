Зокрема, відповідна робота може розпочатися тоді, коли буде схвалено шостий пакет санкцій з нафтовим ембарго.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що в Європейському Союзі окремі країни готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Брюсселі після участі у засіданні Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, на яке запросили Кулебу.

"Я ціную усі країни-члени, які сьогодні висловили свою готовність розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій у момент, коли шостий пакет буде схвалений. Це надихає і був чіткий сигнал підтримки, виражений для України", - наголосив Кулеба.

У цьому зв'язку міністр сказав, що озвучив сьогодні ряд пропозицій щодо того, якими саме повинні бути санкції у сьомому пакеті.

"І один з цих варіантів можна узагальнити у трьох словах: вбийте російський експорт! Тому що ми аналізували структуру російської економіки, і ми бачимо, що до тих пір, поки Росія буде експортувати свою нафту і газ, але й також деякі інші товари, такі як залізо та інші матеріали, - вона матиме гроші, аби продовжувати війну", - наголосив Кулеба.

"Аби зупинити російську воєнну машину, ми повинні позбавити Путіна грошей. Це єдине, що його турбує: влада і гроші. Ми заберемо у нього гроші і тоді він лише матиме владу з пустими кишенями. Це дійсно єдиний спосіб припинити війну - позбавити його прибутків", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що зараз Україна перебуває у безглуздій ситуації, коли українська економіка страждає більше від війни і руйнувань, аніж російська економіка від санкцій.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, аби усунути занепокоєння Угорщини і зрештою запровадити нафтове ембарго проти РФ.

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