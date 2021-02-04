Рада підтримала законопроект, який дозволить підготувати до приватизації підприємство "Більшовик", Одеський припортовий завод, ОГХК та "Президент-Готель".

Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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За прийняття законопроекту № 4543 в першому читанні проголосували 284 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Зазначається, що прийняття відповідного закону дозволить здійснити низку підготовчих заходів (таких, як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.

"В першу чергу мова йде про велику приватизацію таких об'єктів: підприємства "Більшовик", Одеського припортового заводу, Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, "Президент-Готелю", - сказано в повідомленні.

У Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.

Що цьому передувало

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден в кінцевому підсумку так і не відбувся.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Ганна Нагорна