Влада Києва нагадала, що для столичних підприємців під час суворих карантинних обмежень діють пільги.
Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Харченка.
Читайте такожКабмін може відновити карантинні виплати підприємцям
«Усвідомлюючи свою відповідальність перед столичним бізнесом, і виключно в межах нашої компетенції, столична влада ще в березні минулого року прийняла ряд рішень щодо місцевих пільг всім підприємцям. А в грудні 2020 року з ініціативи міського голови Віталія Кличка Київрада прийняла рішення не тільки продовжити пільги для столичного бізнесу, а й розширити їх», - прокоментував Харченко.
Зокрема, за його словами, у підприємців є можливість фактично не платити за користування комунальним майном в орендованих у міста приміщеннях і не платити за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі у разі повного припинення діяльності на весь період неможливості роботи.
Харченко нагадав, що у разі ж здійснення діяльності (якщо вона не заборонена за умовами карантину) підприємці мають можливість платити тільки 50% від розміру певних місцевих зборів за весь період будь-яких карантинних обмежень.
"Міська влада свідомо йде на недоотримання доходів до місцевого бюджету заради підтримки київських підприємців", - зазначив заступник голови КМДА.
Ситуація з коронавірусом у Києві
У столиці 17 березня 2021 року виявили понад 1 тисячу нових хворих COVID-19, 30 осіб померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.
З 20 березня 2021 року в Києві вводиться жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.
Що цьому передувало
- 24 грудня 2020 року депутати Київської міської ради підтримали рішення про продовження дії пільг для підприємців столиці, які зазнають збитків через введені у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежень.
- Рішення має сприяти збереженню робочих місць та бізнесу міста.
- Згідно з рішенням, на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, становитиме 1 гривню.
- Також діятиме зменшена вартість оренди комунального майна - на 50%, а для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.
- Перелік пільг, які пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.
- Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.
- 17 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram