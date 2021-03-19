Зокрема, у разі повного припинення діяльності у підприємців є пільги з оплати за оренду приміщень та розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі.

Влада Києва нагадала, що для столичних підприємців під час суворих карантинних обмежень діють пільги.

Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Харченка.

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«Усвідомлюючи свою відповідальність перед столичним бізнесом, і виключно в межах нашої компетенції, столична влада ще в березні минулого року прийняла ряд рішень щодо місцевих пільг всім підприємцям. А в грудні 2020 року з ініціативи міського голови Віталія Кличка Київрада прийняла рішення не тільки продовжити пільги для столичного бізнесу, а й розширити їх», - прокоментував Харченко.

Зокрема, за його словами, у підприємців є можливість фактично не платити за користування комунальним майном в орендованих у міста приміщеннях і не платити за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі у разі повного припинення діяльності на весь період неможливості роботи.

Харченко нагадав, що у разі ж здійснення діяльності (якщо вона не заборонена за умовами карантину) підприємці мають можливість платити тільки 50% від розміру певних місцевих зборів за весь період будь-яких карантинних обмежень.

"Міська влада свідомо йде на недоотримання доходів до місцевого бюджету заради підтримки київських підприємців", - зазначив заступник голови КМДА.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У столиці 17 березня 2021 року виявили понад 1 тисячу нових хворих COVID-19, 30 осіб померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

З 20 березня 2021 року в Києві вводиться жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Що цьому передувало

24 грудня 2020 року депутати Київської міської ради підтримали рішення про продовження дії пільг для підприємців столиці, які зазнають збитків через введені у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежень.

Рішення має сприяти збереженню робочих місць та бізнесу міста.

Згідно з рішенням, на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, становитиме 1 гривню.

Також діятиме зменшена вартість оренди комунального майна - на 50%, а для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, які пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

17 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

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Автор: Інна Андаліцька