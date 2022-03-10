Компанія підтримує українців, зокрема, пожертвами для гуманітарної допомоги та безкоштовними послугами з переказу грошей.

Міжнародна система грошових переказів Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті компанії

"У світлі триваючих трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства і висловлюємо щиру надію на дипломатичне і мирне врегулювання", - сказано в повідомленні.

У компанії також відзначили, що протягом останніх тижнів її команда працювала над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців, усіма можливими способами. Це включало в себе пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей.

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