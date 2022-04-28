Люди такої категорії можуть невідкладно забрати свої пенсії за будь-якої можливості.

Для людей з тимчасово окупованих територій існує два механізми і три способи отримати свої пенсійні виплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі інформаційного марафону.

"Є дві категорії людей. Ті, які проживали на окупованих територіях, або де були бойові дії і перемістилися. І для них ми давно зробили три способи отримати пенсію: через "Укрпошту", через "Ощадбанк" без відкриття рахунку і на банківський рахунок так, як людина раніше отримувала", - розповіла вона.

При цьому Лазебна підкреслила, що люди, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, зможуть невідкладно забрати свої пенсії за будь-якої можливості.

"За два місяці війни ми побачили, що люди часто не переїжджали з окупованих територій, залишаються там проживати. І, звісно, не мають змоги отримати свої пенсії. Особливо ті люди страждають, які звикли отримувати їх з доставкою листоношею додому. Саме для таких людей уряд 26 квітня ухвалив рішення нараховувати всю суму пенсії на рахунки, відкриті в "Ощадбанку". Пенсіонери зможуть невідкладно забрати свої кошти за будь-якої можливості", - зазначила міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства соціальної політики, після березневої індексації на 14% середній розмір пенсій в Україні становить 4 тис. 400 грн.

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