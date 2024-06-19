Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро - 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 червня, подешевшав на 5 копійок і складає 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,35 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 16 копійок – до 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінювався – 44,05 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні незначно подешевшав - на 1 копійку, і складає 40,91 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,05 грн/євро).

Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що найближчим часом НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Але, враховуючи початок періоду бюджетних платежів у бізнесі, обсяги необхідних вливань для підтримки курсу гривні на торгах дещо скоротяться.

Слід зазначити, що керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко вважає, що на кінець 2024 року курс долара в Україні не має перетнути позначку в 42 грн/дол.

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