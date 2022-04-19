Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення до України може бути представлений вже наступного тижня.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", – написав журналіст.
Нагадаємо, що шостий пакет санкцій включає пункт про російську нафту. У Європі вже розробляють план поетапної заборони імпорту російських нафтопродуктів. Але його не виноситимуть на обговорення до закінчення виборів у Франції.
США також планують запровадити чергові санкції проти Росії. На цей раз обмежувальні заходи будуть націлені на те, щоб завдати критичної шкоди військово-промисловому комплексу РФ.
Крім того, Штати найближчим часом отримають дані про те, хто допомагає Росії обходити санкції, і закриють усі ці лазівки.