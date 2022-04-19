ЄС готує нові санкції проти РФ / фото ua.depositphotos.com

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення до України може бути представлений вже наступного тижня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", – написав журналіст.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій включає пункт про російську нафту. У Європі вже розробляють план поетапної заборони імпорту російських нафтопродуктів. Але його не виноситимуть на обговорення до закінчення виборів у Франції.

США також планують запровадити чергові санкції проти Росії. На цей раз обмежувальні заходи будуть націлені на те, щоб завдати критичної шкоди військово-промисловому комплексу РФ.

Крім того, Штати найближчим часом отримають дані про те, хто допомагає Росії обходити санкції, і закриють усі ці лазівки.

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