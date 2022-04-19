У Європі вже розробляють план поетапної заборони імпорту російських нафтопродуктів.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення до України може бути представлений вже наступного тижня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", – написав журналіст.

Нагадаємо, що шостий пакет санкцій включає пункт про російську нафту. У Європі вже розробляють план поетапної заборони імпорту російських нафтопродуктів. Але його не виноситимуть на обговорення до закінчення виборів у Франції.

США також планують запровадити чергові санкції проти Росії. На цей раз обмежувальні заходи будуть націлені на те, щоб завдати критичної шкоди військово-промисловому комплексу РФ.

Крім того, Штати найближчим часом отримають дані про те, хто допомагає Росії обходити санкції, і закриють усі ці лазівки.

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