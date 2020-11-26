Це перший транш із запланованих 25 млн євро, які ЄС планує надати Україні на проекти цифрової трансформації.

Євросоюз в рамках проекту EU4DigitalUA виділить 9,6 млн євро на поліпшення урядової цифрової інфраструктури та системи електронних послуг.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації на своєму сайті.

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Згідно з повідомленням, це перший транш із запланованих 25 млн євро, які ЄС планує надати Україні на проекти цифрової трансформації.

Зазначається, що Мінцифри та Євросоюз визначили наступні напрямки для розвитку цифрової трансформації: модернізація державних електронних послуг, розвиток кібербезпеки та засобів захисту даних, продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта", розробка державного цифрового посвідчення особи та реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян, розробка електронних послуг на порталі "Дія" та в додатку "Дія", розвиток електронних довірчих послуг та інше.

Прес-служба Мінцифри повідомила, що естонська Академія електронного урядування (e-Governance Academy) керуватиме процесом впровадження та досягнення цілей проекту фінансової підтримки ЄС.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підкреслив, що підтримка цифрової трансформації в Україні є частиною підтримки євроінтеграційного напрямку розвитку країни.

"ЄС підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності країни та сприяння подальшому наближенню України до Єдиного цифрового ринку ЄС", - цитує прес-служба його слова.

Хронологія подій

У червні віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Європейський Союз планує надати Міністерству цифрової трансформації 25 млн дол. на 5 років на розвиток проектів діджиталізації в Україні.

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Автор: Павло Степанець