Євро б’є рекорди: чи витримають гаманці українців валютне ралі

Цього літа курс євро двічі оновлював історичні максимуми за офіційним курсом, перетнувши позначки у 45 грн в липні та 46 грн у серпні. УНІАН дізнався, в чому причини такого різкого подорожчання європейської валюти та чи варто очікувати на нові рекорди.

Останній місяць літа на валютному ринку характеризувався достатньо стрімким зростанням курсу євро до гривні. Хоча традиційно більший інтерес для українців становить курс долара, такі різкі злети європейської валюти можуть виявитися не менш болючими для гаманців громадян.

На курс гривні до долара своїми інтервенціями впливає Національний банк в рамках валютного режиму керованої гнучкості (тобто продаючи валюту з резервів чи купуючи її на міжбанківському ринку). Тоді як курс євро до гривні визначається саме співвідношенням пари євро/долар.

З початку серпня гривня досить суттєво послабилася по відношенню до європейської валюти. Якщо на початку місяця, 1 серпня, офіційний курс складав 44,40 грн/євро, то 27 серпня євро вперше перетнув позначку у 46 гривень – тоді курс склав одразу 46,18 грн за одиницю євровалюти. Станом на 2 вересня офіційний курс євро вже знизився до 45,50 грн.

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Це випливає з того, що в серпні відбувалося послаблення американської валюти в парі долар/євро. Якщо станом на 1 серпня долар коштував 1,0787 євро, то на піку свого послаблення 23 серпня – 1,1207 євро.

УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами, аби дізнатися, чим викликане таке стрімке подорожчання євро, та як такі курсові гойдалки впливають на гаманці пересічних українців.

Причини зростання курсу євро

Як розповідає співдиректорка та засновниця спільноти трейдерів SpiceProp Наталія Бойко, з початку серпня євро подорожчав на 4,2% до максимальної позначки у 46,30 гривень. При цьому американський долар за той самий період додав лише 1,2% - до 41,40 грн. А тому виходить, що в серпневому ралі європейської валюти зростання лише на 1,2 відсоткові пункти (на які здорожчав долар) було викликане безпосередньою слабкістю гривні, а решта – це результат зростання євро до долара США на міжнародному валютному ринку.

Бойко зазначила, що послаблення гривні не є новиною, адже українська валюта в останні два роки відчуває структурну нестачу валютної ліквідності (тобто, здатності своєчасно погашати свої міжнародні зобов’язання). Це відбувається через рекордний дефіцит торговельного балансу України. Нестачу валютних надходжень закриває НБУ, який щомісяця витрачає валюту з резервів на підтримку гривні.

"Інша справа - додаткове зростання євро на міжнародному валютному ринку. Тут дві причини. У США 2 серпня вийшов дуже слабкий звіт з ринку праці. Безробіття зросло з 4,1% до 4,3%. Це максимум з листопада 2021 року, для американської економіки це великий стрибок. Ба більше, через погану статистику було виконано статистичну умову "правила Сахма". З 1970 року воно передбачало всі рецесії в США", - розповідає експертка.

"Правило Сахма" – це показник Федеральної резервної системи США, який використовується для визначення того, коли економіка розпочне свій спад. Згідно з цим правилом, рецесія починається, коли тримісячне ковзне середнє значення рівня безробіття в США принаймні на піввідсотка перевищує 12-місячний мінімум.

За словами Наталії Бойко, учасники торгів злякалися можливого економічного спаду і почали моделювати швидке зниження облікової ставки Федеральної резервної системи. Це послугувало основним тригером, що послабив долар у першій половині серпня, а європейська валюта цим "скористалася" і додала понад 2% до американської.

"У другій половині місяця страхи рецесії вщухли. Ситуація на валютному ринку стабілізувалася. Але два тижні тому в США вийшов нижчий звіт з інфляції. Він повернув тему швидкого зниження ставки ФРС на стіл. А минулої п'ятниці, 23 серпня, глава американського регулятора Джером Пауелл уже сам оголосив про старт циклу пом'якшення (тобто зниження процентних ставок – УНІАН) у вересні. Долар США до євро збільшив втрати з 2,2% до 3,7%", - пояснює вона.

Як це вплине на українців

Подорожчання іноземної валюти зазвичай викликає занепокоєння у населення і бізнесу через вплив на ціни та інфляцію.

"В першу чергу, зростання євро лякає тих імпортерів, яким доводиться більше платити податків і зборів, прив’язаних до офіційного курсу євро. Щодо населення, одна частина боїться зростання вартості товарів з ЄС, а з іншого боку, є громадяни, які робили ставку в своїх заощадженнях на долар, а суттєво зріс євро", - розповідає фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

За його словами, перейматися здорожчанням євровалюти може ще одна група українців – ті, хто виїхали до країн Європи, але при цьому віддалено працюють в Україні і отримують зарплату в гривні.

Водночас, за словами аналітика, задоволені зростанням курсу експортери, зокрема аграрії, які отримують виторг у євро і таким чином отримують більше гривні.

"Крім того, частково виграє і держава, оскільки більшість митних зборів, деяких податків прив’язані до офіційного курсу євро. До того ж ми отримуємо значну частину міжнародної фінансової допомоги в євро. Але потрібно розуміти, що це палка на два кінці, тому що, по-перше, стрімке зростання курсу євро підштовхує вгору показники інфляції в Україні, по-друге, імпортери одразу закладають підвищення курсу в свої цінники, що впливає на ціни в Україні", - попереджає експерт.

Керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль, у свою чергу, зазначає, що зростання курсу євро матиме вплив на всі категорії імпортних товарів, які українські імпортери контрактують у євро. За його словами, такі товари можуть подорожчати на додаткові 3-4% порівняно з тими, що купуються і завозяться в Україну за долари.

Але не усі розділяють песимістичні прогнози, адже таке стрімке зростання курсу євро може бути не остаточним.

"Основна торгівля йде в доларах США, там ослаблення гривні було меншим, ніж до євро. Плюс, торговельні контракти зазвичай укладаються поквартально. Щоб подорожчання євро було включено в єврові контракти на третій квартальний період, потрібно, щоб курс європейської валюти до американської втримався на поточних рівнях до кінця вересня. Базовий сценарій цього не передбачає. Євро до кінця вересня може ослабнути на 2-2,5% до долара", - додає оптимізму засновниця компанії SpiceProp Наталія Бойко.

Чого чекати далі

За словами аналітика Олексія Козирєва, найближчий період буде насиченим на новини з Європи та США – вже 18 вересня відбудеться засідання Федеральної резервної системи США, на якому очікується початок циклу зниження відсоткових ставок, а до цього 12 вересня пройде аналогічне засідання Європейського центрального банку.

"Крім цього, зростає геополітичне та військове напруження у всьому світі, що неминуче позначиться на парі євро/долар. Пік напруженості припаде на листопад, тому що до всіх цих факторів додадуться вибори у США та Європі. Отже, на коливання пари євро/долар матимуть вплив багато факторів і на міжнародному ринку, і в Україні", - каже експерт.

Юрій Крохмаль припускає, що подальше зростання євро цілком можливе, особливо на тлі виборчих процесів в США, які додають невизначеності.

"Але про якийсь довгостроковий тренд поки мова не йде - всі згадані раніше фактори вже відобразились на поточній ціні євро, а в подальшому нові події можуть зіграти як в одну, так і в іншу сторону для курсу", - сказав банкір у коментарі УНІАН.

Наталія Бойко зауважує, що європейська валюта вже зробила свій хід, і у серпневе зростання євро до долара США вже було включено зниження процентної ставки ФРС у вересні.

"Але те ж саме, ймовірно, зробить і Європейський центральний банк. Інвестори не беруть це до уваги. Американська валюта вже перепродана, а слабкість євро ще не врахована. Для вересня цього достатньо, щоб курс європейської валюти до долара ослабнув на 2-2,5%. Це відіграш більшої частини серпневих втрат. Гривня до євро може відкотитися до 44,50-45,10", - прогнозує експертка.

Вже зараз прослідковується тенденція до поступового зниження вартості європейської валюти – станом на ранок 2 вересня курс євро в банках та валютних обмінниках опустився нижче 46 гривень, тоді як ще минулого тижня він сягав 46,50 гривень. Чи буде цей тренд довготривалим – покаже час. Вочевидь, таке ралі європейської валюти може простимулювати ціни на деякі імпортні товари поповзти догори, проте якщо євро зрештою "відіграє" свої позиції назад, цей удар буде не надто болючим.

Катерина Жирій