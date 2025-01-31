Один із варіантів нового дизайну передбачає зображення на лицьовій стороні банкнот шести знаменитих європейців.

Європейський центральний банк планує змінити дизайн банкнот євро - вперше з моменту введення в готівковий обіг 23 роки тому. Як пише Independent, зміна дизайну має на меті зробити банкноти більш привабливими і впізнаваними. Наразі на них зображені безіменні мости і вікна.

Зазначається, що зараз ЄЦБ шукає новий дизайн для банкнот, розглядаються два варіанти - європейська культура або поєднання річок, птахів і європейських установ.

У першому випадку на лицьових сторонах шести номіналів банкнот євро будуть зображені знамениті європейці. У порядку зростання вартості банкнот це: грецька оперна співачка Марія Каллас, німецький композитор Людвіг ван Бетховен, польсько-французька науковиця Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник та винахідник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка руху за мир Берта фон Саттнер.

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Водночас, зазначає видання, ці імена, запропоновані групою незалежних експертів, а потім обрані ЄЦБ, можуть викликати суперечки, оскільки вони представляють тільки шість із 20 країн єврозони.

На реверсі банкнот будуть зображені культурні події або об'єкти, такі як пісенний фестиваль або бібліотека.

Водночас як альтернативний мотив на лицьовому боці банкнот будуть зображені птахи і річки, а на реверсі - європейські інститути, включно із самим Центробанком.

ЄЦБ відкриє конкурс на дизайн банкнот цього року і зробить вибір у 2026 році, хоча нові банкноти надійдуть в обіг лише через кілька років.

Євро - новини

Раніше УНІАН розповідав, що Європейський центральний банк ще 2019 року відмовився від випуску банкноти номіналом 500 євро. У ЄЦБ пояснили своє рішення тим, що банкноту часто використовували шахраї, а в торгових операціях її використовували рідко.

Водночас банкноти номіналом 500 євро залишаються дійсними і законним платіжним засобом.

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