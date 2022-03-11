Це перший платіж з пакету в 1,2 мільярда євро.

Європейська комісія виплатила Україні 300 мільйонів євро в рамках нової екстреної макрофінансової допомоги.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила в мікроблозі Twitter.

"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує", - підкреслила вона.

"Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги", - заявила президент ЄК.

За її словами, це перший платіж з пакету в 1,2 мільярда євро. "Відповідно, наступні попереду", - зазначила вона.

Війна проти України: