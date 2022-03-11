24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Європейська комісія виплатила Україні 300 мільйонів євро в рамках нової екстреної макрофінансової допомоги.
Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила в мікроблозі Twitter.
"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує", - підкреслила вона.
"Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги", - заявила президент ЄК.
За її словами, це перший платіж з пакету в 1,2 мільярда євро. "Відповідно, наступні попереду", - зазначила вона.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.