В ЄС закликають до відкриття гуманітарних коридорів з міст, які перебувають в облозі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення 500 млн євро на гуманітарну допомогу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала на спільному брифінгу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Президент ЄК заявила, що маштаб гуманітарної катастрофи в Україні, який розгортається, є дуже турбуючим.

"Європа побачила руйнування і переміщення осіб у маштабах, не бачених з найтемніших днів минулого століття. Європейський Союз як сусід України докладає усі зусилля. Ми надаємо 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги негайно і ще більше послідує. Ми швидко працюємо над створенням хабів з цивільного захисту у Польщі, Словаччині і Румунії", - заявила фон дер Ляєн.

Також докладаються усі можливі зусилля міжнародними організаціями та неурядовими організаціями, аби створити гуманітарні коридори, які простягатимуться всередині України.

"Вкрай необхідна гуманітарна допомога повинна потрапити в усі частини України, і цивільні особи повинні отримати можливість покинути міста, які перебувають в облозі", - наголосила вона.

Також фон дер Ляєн сказала, що в Євросоюзі вперше застосували так звану директиву тимчасового захисту, за допомогою якої негайно відкриваються права на жительство для більшості біженців, аби жити і працювати в Європейському Союзі, отримати доступ до медичних послуг або шкіл на період принаймні одного року.

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