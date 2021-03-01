Надбавку до пенсії отримають не всі пенсіонери.

Відсьогодні в Україні будуть автоматично проіндексовані пенсії. Індексація складе 11%.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

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Середній розмір доплати складе 308 грн, а мінімальний — 100 грн. За даними Пенсійного фонду, більшість українських пенсіонерів (близько 7 млн осіб) отримують пенсію в розмірі від 2 до 4 тис.грн. Відповідно, доплата за індексацією для них складе 220-440 грн.

Однак у Міністерстві соцполітики зазначили, що перерахунок торкнеться не всіх.

Розрахункова та фактична пенсії: в чому різниця

Підвищення стосується тільки так званої розрахункової пенсії, яка розраховується за спеціальною формулою для кожного пенсіонера і враховує його середню зарплату за роки роботи, середню зарплату в Україні за три останні роки та трудовий стаж. Разом з тим, фактична пенсія може бути вище, якщо вона включає всілякі доплати та надбавки.

У разі, якщо різниця між розрахунковою пенсією і фактичною буде менше ніж 11%, то пенсіонер підвищення не відчує.

Як будуть розраховувати надбавку

Формула розрахунку підвищення пенсій залежить від двох параметрів: зростання інфляції (5% у 2020 році) і зростання середньої зарплати (17%). Ці показники підсумовуються і діляться на два (5+17)/2=11.

Для тих, кому підвищення пенсії за формулою + 11% складе менше ніж 100 грн, доплату все одно округлять до 100 грн.

Хто отримає надбавку

Збільшення пенсійних виплат у березні торкнеться громадян, які отримують пенсію:

за віком;

по інвалідності;

з нагоди втрати годувальника;

за вислугою років (медпрацівники та вчителі, чий стаж становить не менше 30 років роботи за професією).

Кого не торкнеться березнева індексація

пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок з початку 2021 року (оскільки пенсії індексують за 2020 рік);

пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію (17 690 грн);

колишніх держслужбовців, якщо їх пенсія вища, ніж була б пенсія за віком;

військових пенсіонерів, для яких пенсія розраховується за спеціальною формулою.

Що стосується військових пенсіонерів і прирівняних до них осіб, то законопроект про їх пенсійне забезпечення № 2141 поки що пройшов тільки перше читання у Верховній Раді.

Наступний перерахунок пенсій запланований на квітень 2021 року. Він торкнеться працюючих пенсіонерів, які отримають надбавку за стаж роботи з урахуванням розміру зарплати.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Олена Коваленко