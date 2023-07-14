Закатайте губу. Доступної іпотеки на всіх не вистачить

Кабінет міністрів з 1 серпня розширює програму доступної іпотеки "єОселя" на всіх громадян, які не мають власного житла. Новина, безумовно, хороша, але експерти скептично налаштовані щодо можливостей держави задовольнити попит українців.

Уряд вирішив з початку серпня розширити програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя" на широке коло українців. Ця програма запрацювала в Україні з жовтня минулого року і спершу була доступна лише для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів та науковців. Усі вони могли отримати житло в іпотеку під 3 відсотки річних з початковим внеском у 20% та терміном погашення 20 років.

У перші ж три місяці своєї роботи програма викликала фурор: налічувалося аж 24 тисячі заявок – і це лише від громадян з окреслених чотирьох категорій.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наприкінці 2022 року заявляла про наміри ощасливити доступною іпотекою 15 тисяч українських родин вже до кінця 2023 року. Проте, не усе пішло гладко, і далеко не всім бажаючим посміхнулася вдача.

За даними платформи "Опендатабот", станом на червень було видано лише 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,3 мільярди гривень. Враховуючи те, що вже середина року, плани уряду порадувати ще з десяток тисяч українських родин виглядають дуже сумнівно.

Програма зависла ще на початку року через надмірний попит одночасно із нестачею фінансування, пояснювали тоді у компанії "Укрфінжитло", через яку держава забезпечує дешеву іпотеку. Наразі там повідомляють, що державна програма продовжує свою роботу завдяки залученню додаткових коштів на відкритому фінансовому ринку, а уряд шукає додаткові асигнування для "єОселі".

"Зараз нам необхідно надати новий імпульс фінансуванню компанії "Укрфінжитло", який дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі, на відкритому фінансовому ринку. Також ми розраховуємо на залучення коштів міжнародних організацій. Впевнена, що вже найближчим часом кількість виданих кредитів збільшиться", - заявила віце-прем'єр-міністр Свириденко.

Іпотечна статистика

За весь час існування програми "єОселя" – з жовтня 2022 року – майже 44 тисячі громадян подали близько 140 тисяч заявок. Такий розрив у кількості бажаючих та власне заявок пов’язаний з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки, аби збільшити свої шанси на погодження кредиту.

За даними ресурсу "Опендатабот", банки схвалили з цієї кількості більше третини. Пік припадає на червень — тоді було видано 30% від загальної кількості кредитів на суму 722 мільйони гривень.

Кредити за програмою видають п’ять банків: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Скай Банк" та "Глобус Банк". Найбільш щедрими з них виявилися державні фінансові установи. Понад третину кредитів видали у Київській, Волинській областях та, власне, столиці.

"Цікаво, що на іпотеку в "єОселі" подавались навіть бажаючі придбати житло у Криму - 10 заявок, по яким наразі не видано жодного кредиту", - повідомили у "Опендатабот".

Українці користуються програмою переважно для придбання вторинного житла: 68% від усіх виданих іпотек пішло саме на уживані домівки. Третину кредитів видали на придбання житла на первинному ринку.

Проте в червні стало відомо, що програма "єОселя" також запрацювала на етапі будівництва житла, і вже було укладено першу таку угоду. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, акредитовані під "єОселю" об’єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва (на стадії готовності - від 40 до 80% об’єктів) з обов’язковим дотриманням запланованих термінів завершення будівельних робіт.

Тому українці, які планують придбати житло саме у новобудовах, можуть звернути увагу на таку опцію. Інвестуючи у зведення новобудови, можна виграти в ціні, яка зазвичай нижча на стадії будівництва. А статус забудовника як обраного для участі у державній програмі значно збільшує шанси, що об’єкт буде вчасно зданий в експлуатацію (а не "заморозиться" на півшляху, як це часто буває, коли люди обирають цей ризикований спосіб інвестування).

Хто претендує

З наступного місяця учасниками програми "єОселя" зможуть стати усі громадяни України, які або не мають власного житла зовсім, або його площа відповідає певним вимогам. Максимально допустима площа на одну людину складає 52,5 квадратні метри. Якщо на іпотеку претендує сім’я з кількох людей, то до зазначеного ліміту додається максимум 21 квадрат за кожного наступного члена родини. Якщо ваша сім’я вкладається у визначені рамки, ви можете сміливо подавати заявки, аби нарешті розширити тісну житлову площу.

При цьому, якщо люди з раніше визначених пільгових категорій (військовослужбовці, медики, педагоги та науковці) можуть розраховувати на 3 відсотки річних за кредитом, то ставка для решти громадян буде вищою – 7%. На перший внесок доведеться назбирати від 20 процентів вартості житла, а максимальний термін іпотеки складе 20 років.

Інша важлива умова - придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору. Таким чином, згідно з планами уряду, це стимулюватиме попит на новобудови та розвиток будівництва нового житла.

Крім цього, Кабмін збільшив перелік територій, на які розповсюджується програма, та вніс корективи до списку осіб, що можуть претендувати на іпотеку під пільгові 3 проценти.

"Відтепер "єОселя" буде доступна на територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не ведуться активні бойові дії. До категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і керівного складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб керівного складу Бюро економічної безпеки", - зазначили в "Укрфінжитлі".

Для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали 1 чи 2 групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію відсоткової ставки за рахунок держави до рівня 3% річних.

Думки експертів

Розширення програми "єОселя" є дуже потрібною та довгоочікуваною подією. Адже багато сімей роками тісняться у квартирах разом з родичами чи орендують житло, не маючи змоги назбирати кошти на власне, коли щомісячна плата за оренду могла би бути внесками за власну квартиру чи будинок на умовах іпотеки. І не слід забувати про руйнівну війну, яка, на жаль, значно збільшила кількість людей, які позбавлені житла і гостро потребують нового.

Існуючі програми іпотечного кредитування в банках часто були непідйомними для більшості середньостатистичних родин через високу процентну ставку за кредитами. До прикладу, у 2021 році середні ставки сягали 14-16 відсотків річних. Це вдвічі більше, аніж держава пропонує громадянам сплачувати за іпотеку з "єОселею".

Та чи спрацює програма на всіх бажаючих – ще те питання.

Економічний експерт Олександр Хмелевський у коментарі УНІАН нагадав, що реалізація цієї програми навесні загальмувалася через нестачу коштів, оскільки уряд не виділив їх у достатньому обсязі, щоб задовольнити ажіотаж.

"В цій ситуації викликає здивування рішення уряду щодо розширення програми "єОселя" практично на все населення, яке потребує житло", - говорить експерт.

За його словами, важливою умовою надання кредиту є платоспроможність позичальника, який повинен мати стабільний дохід, що дозволяє йому повертати позику та сплачувати відсотки за нею. Наразі значна частина позичальників відсіюються через те, що не можуть підтвердити свою здатність розплачуватися за зобов’язаннями. Втім, навіть якщо відмінусувати неплатоспроможних громадян, все одно залишається багато заявок, які сумнівно, що зможуть бути задоволені.

"На жаль, достеменно невідомо звідки уряд візьме кошти для фінансування цієї програми. Можливо, кошти нададуть іноземні кредитори. Виглядало би більш логічним задовольнити спочатку заявки, які вже схвалені або розглядаються, перш ніж розширювати програму. Складається враження, що урядовці оголошують масштабні програми, які потім не реалізуються", - сказав Хмелевський.

Він нагадав, що до розширення програми уряд планував надання 12-15 тисяч кредитів протягом 2023 року, але в результаті реальна цифра буде значно меншою. А після розширення програми заявки на отримання пільгових кредитів можуть подати ще сотні тисяч громадян.

"Загалом програма пільгового іпотечного кредитування є гарною ідеєю, яка дозволила б забезпечити громадян житлом і призвела б до справжнього будівельного буму. Проте все впирається в фінансування. Державний бюджет на 2023 рік має прогнозований дефіцит на рівні 1,3 трильйони гривень. При цьому розширення програми "єОселя" там не було

закладено. Звідки взяти на програму додаткові десятки мільярдів гривень – невідомо", - зазначив Хмелевський.

Долаємо перепони

Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що за час дії програми було задоволено трохи більше 3% від загальної кількості заявок на отримання іпотек. І щодо подальших перспектив він налаштований доволі скептично.

"Для задоволення потенційного попиту на "єОселю" знадобиться до 200 мільярдів гривень. Всі розуміють, що в умовах війни це реалізувати буде вкрай важко", - сказав він.

Експерт вважає, що вже зараз необхідно готувати підґрунтя до швидкого розвитку державної іпотеки за кількома напрямками. Це має бути, зокрема, стратегія на безперервне фінансування програми (щоб на постійній основі задовольняти щонайменше 30 відсотків від обсягу місячних заявок на іпотечний кредит), а також формування інвестиційних джерел, в тому числі від іноземних фінансових та інвестиційних організацій під державні гарантії. Це можуть бути цільові кошти саме на відновлення та розвиток будівництва житла, розвиток банківського сектору тощо.

"Лакмусом ефективності "єОселі" буде зростання кількості комерційних банків, долучених до цієї програми, а щомісяця кожен банк-учасник програми укладатиме в середньому до 100 іпотечних договорів. Тобто, ефективна програма - це близько 1000 угод щомісяця із потужним акцентом на первинний ринок. Але така перспектива стане можливою вже після перемоги у війні", - наголосив Мамедов.

Тож, аби така бажана українцями річ, як доступна іпотека справді запрацювала (не лише на паперах, але й у реальності), урядовцям потрібно не гратися в популізм, а шукати реальні механізми її фінансування у достатніх обсягах. Інакше це виглядає не інакше, як дешевий піар.

Цинізму ситуації додає те, що через повномасштабну війну мільйони внутрішніх переселенців та біженців не мають куди вертатися. З кожним днем цієї руйнівної війни кількість людей, що втратили житло, зростає. А пусті обіцянки та розтоптані мрії людей, що втратили все, можуть коштувати посадовцям, що загралися, занадто дорого.

Катерина Жирій