Обсяг переказів у травні на 3,0% більший, ніж був у травні минулого року.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1162 млн доларів.

Про це йдеться у матеріалах НБУ.

Обсяг переказів у травні на 3,0% більше, ніж було у травні минулого року (1 128 млн доларів) і на 14,9% більше, ніж у квітні поточного року (1 011 млн доларів).

За даними НБУ за січень-травень 2022 року в Україну надійшло 5 236 млн доларів, що на 7,9% менше, ніж роком раніше (5 684 млн доларів).

Як змінювалися суми переказів:

За 2019 рік українці перевели 12 мільярдів доларів. Цього року очікувалося, що сума переказів буде значно меншою.

У січні - червні 2020 року обсяг приватних перекладів офіційними та неформальними каналами склав: в Україну з-за кордону - 5365 млн дол. США в еквіваленті; з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.

За підсумками серпня 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну скоротився на 11% у річному вираженні та склав $906 млн.

2020 року мігранти перевели в Україну 11 980 млн доларів.

2021 року трудові мігранти перевели в Україну 15 026 млн доларів.

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