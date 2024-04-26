"Зелений" по 40: який курс долара очікувати далі

Курс долара перетнув психологічну позначку у 40 грн, поставивши кілька історичних рекордів. А МВФ шокував прогнозом, що до 2027 року він перевищить 50 грн! УНІАН розбирався, чим викликане нещодавнє послаблення гривні, так до яких цифр готуватися.

Останнім тижнями на валютному ринку України спостерігається поступове послаблення гривні, і нещодавно долар на готівковому ринку перетнув психологічну позначку у 40 гривень. Національний банк, визначаючи офіційний курс гривні до долара, неодноразово піднімав вартість американської валюти до нових рекордів.

Останній історичний максимум був зафіксований цього понеділка, 22 квітня, – тоді долар за офіційним курсом сягнув 39,79 грн. Пізніше, якраз після довгоочікуваного затвердження багатомільярдної допомоги від США, гривня почала міцнішати, і вже в четвер долар опустився до рівня 39,47 грн. Проте вже 26 квітня регулятор підвищив ціну вічнозеленого одразу на 20 копійок – до 39,67 грн/дол.

Слід зазначити, що про поступову девальвацію гривні протягом цього року говорять давно. Так, уряд закладав курс у 40,7 грн/дол. у державний бюджет, фінансові експерти також прогнозували неминучий перетин "кордону" у 40 гривень за долар.

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Нинішнє послаблення курсу національної валюти є відображенням поточної ринкової ситуації. Адже Нацбанк ще у жовтні минулого року запровадив режим "керованої гнучкості", відповідно до якого курс, з однієї сторони, визначається балансом попиту та пропозиції на валютному ринку, але з іншої – регулятор може впливати на надмірні коливання власними інтервенціями (купівлею чи продажем валюти).

Як зазначили аналітики інвестгрупи ICU, минулого тижня Нацбанк здійснив рекордні (з січня 2024-го) обсяги валютних інтервенцій, але це все одно не втримало гривню від послаблення.

"Національний банк продав минулого тижня з резервів 695 мільйонів доларів, що є найбільшим обсягом валютних інтервенцій за понад три місяці", - йдеться у повідомленні компанії.

За даними аналітиків, офіційний курс, за підсумками минулого тижня, послабшав ще на 1 відсоток, тож з початку року національна валюта "просіла" вже на 4,7%. Готівковий курс у системно важливих банках послабшав також на 1%.

"Різке збільшення інтервенцій не допомогло НБУ стримати послаблення курсу до нових рекордних рівнів. Але воно залишається цілком прийнятним і відповідає загальній тенденції до поступового послаблення курсу в межах, що зберігатиме гривневі ОВДП привабливими для внутрішніх інвесторів", - зазначають, втім, аналітики.

Що впливає на курс

Член Ради НБУ Василь Фурман пояснює, що основними чинниками, які впливають на курс, є попит і пропозиція на валютному ринку.

"Попит формують здебільшого підприємства, що займаються імпортом, пропозицію - формують продаж валюти експортерами, люди, які працюють за кордоном і передають в Україну кошти, а також зовнішня міжнародна допомога у вигляді кредитів чи грантів", - зазначає він.

Фурман додає, що до початку великої війни валютний ринок був збалансований, але зараз він таким не є, і Нацбанк постійно виходить з інтервенціями – продає певний обсяг доларів чи євро із золотовалютних резервів, щоб покращити ситуацію. Так, за його словами, за минулий місяць з резервів було продано понад 1,5 млрд доларів, проте завдяки значній міжнародній допомозі є можливість тримати золотовалютні резерви на достатньо високому рівні.

Голова НБУ Андрій Пишний також нагадує, що режим керованої гнучкості передбачає курсові коливання відповідно до попиту і пропозиції.

"Власне, це ми з вами і бачимо: поступово повертаємося до тих звичних параметрів і правил, які існували до війни. За участі НБУ, який відповідним чином присутній на ринку для того, щоб убезпечити його від надмірних коливань. Натомість ті коливання, які ми спостерігаємо, не несуть жодної загрози – це динаміка є цілком безпечною і обумовленою ринковими передумовами", - заспокоює голова регулятора українців.

Причини послаблення гривні

Назвали в НБУ і причини девальвації гривні, що спостерігається останнім часом. Як розповідає заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій, на послаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів.

"З другої половини березня активізувалися видатки уряду. Це було, безумовно, зумовлено отриманням міжнародної допомоги, відновленням її ритмічності: якщо в січні-лютому вона не була настільки ритмічною, то за результатами березня Україна отримала 9 млрд доларів від міжнародних партнерів. Відповідно, це зумовило збільшення видатків, вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси", - сказав він.

При цьому, за словами Гелетія, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

"У нас є достатній запас золотовалютних резервів, ми спостерігаємо позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини – понад 50% операцій на ринку відбуваються без участі НБУ. Нацбанк контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", - зазначив заступник голови регулятора.

Зараз поки що курс ще "відскакує" від позначки у 40 гривень за долар: так, станом на 26 квітня, у банках та валютних обмінниках курс ще коливається на рівні 39,80-39,95 грн/дол. Проте зрозуміло, що курс долара у "40 з копійками" є лише питанням часу.

Економічні експерти сходяться у думці, що долар буде прямувати за закладеним у держбюджет на цей рік курсом – як зазначалося вище, він передбачений на рівні 40,7 грн/дол. Хоча в Нацбанку неодноразово наголошували, що для регулятора цей закладений показник не є пріоритетним, все ж спостерігається тенденція до здійснення прогнозу. Головне, аби не більше…

Бюджетний орієнтир

За словами голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, станом на середину квітня ключові показники, закладені в держбюджет на 2024 рік, виконуються – насамперед, це стосується "кволої" девальвації гривні.

"Протягом січня-березня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6 відсотків (з 38 гривень станом на 1 січня до 38,99 гривень на 1 квітня), що становить майже третину від запланованої річної девальвації. В бюджеті закладено курс 40,7 гривень за долар, тобто на 7% більше від "стартового" курсу на початок 2024 року", - розповідає експерт УНІАН.

Мамедов припускає, що якщо бюджетні прогнози збігатимуться з реальним станом справ, подальша девальвація гривні може скласти ще 4,4%, і до кінця року курс національної валюти, теоретично, знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 0,19 грн).

Аналітик Олексій Козирєв також звертає увагу на те, що в бюджет закладено середньорічний курс 40,7 грн/дол.

"Відбувається та плавна девальвація, яка була закладена в бюджет. Але якщо відбуваються стрибки, то це хвилює населення, і вони починають або купувати долар, або весь бізнес закладає максимальний курс у свої розрахунки за імпортні товари і закладає це в ціни. І це призводить до того, що додається тиск і на інфляційні процеси, і на психологічний стан ринку", - каже він.

Козирєв додає, що на підтримку гривні зараз працює збільшення золотовалютних резервів, які, завдяки міжнародній допомозі, станом на 1 квітня сягнули рекордного значення у 43,8 млрд доларів.

"Але ми маємо розуміти, що такі надходження валюти в Україну не будуть постійними", - наголошує експерт.

Страшилки про "долар по 50"

Багато експертів і організацій наразі публікують свої прогнози і припущення щодо того, на якому рівні зупиниться долар у найближчі місяці і навіть роки. Так, згідно із консенсус-прогнозом, опублікованим Міністерством економіки у квітні, середнє значення курсу долара цього року становитиме 40,33 гривень, але до кінця 2024 року американська валюта може сягнути позначки у 41,67 грн за долар.

Міжнародний валютний фонд також оприлюднив своє бачення розвитку подій на українському валютному ринку – аж до 2029 року. Згідно з прогнозом, цього року гривня поступово слабшатиме до рівня 41 грн/дол. У 2025 році фахівці МВФ передбачають, що долар зросте вже до 45,8 грн/дол., у 2027-му - перетне позначку у 50 гривень, а в 2029-му - становитиме 54,1 грн/дол.

Проте такі оцінки навряд чи матимуть щось спільне з реальністю. Так, фінансовий експерт Сергій Фурса, коментуючи дані МВФ, зазначає, що настільки довгострокові прогнози взагалі не мають сенсу, особливо під час війни.

"Найближчим часом курс 50 не проглядається зовсім. Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому говорити про будь-які цифри до 2027 року - це смішно", - заявляє він.

Водночас Фурса вважає, що Національний банк України впродовж року спробує повільно привести гривню в діапазон 40-41 грн/дол. - саме цей рівень наразі обумовлений економічними чинниками.

"Усе, що відбувається зараз із курсом, усе, що відбувається на міжбанківському ринку - це все абсолютно під контролем Національного банку. Треба розуміти, що до кінця війни курс - контрольований, просто він не в одній точці, а коливається", - наголошує експерт.

Прогноз на травень

В умовах тотальної невизначеності далекосяжні прогнози дійсно не мають під собою достатнього підґрунтя. Проте можна передбачити, чого чекати від курсу валют у найближчі тижні, враховуючи фактори, що наявні саме зараз.

Як розповіжає УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, протягом травня на валютному ринку при формуванні курсів варто очікувати збереження провідної ролі Нацбанку, а відтак незначні курсові погойдування варто сприймати, як елемент системи. Тут мова йде не лише про режим "керованої гнучкості", а й про діапазон тижневих курсових відхилень, який найчастіше сягає 2 відсотків від початкового курсу понеділка.

"Водночас не можна виключити, що в травні триватиме подальше послаблення валютного регулювання, що позначиться на більш "вільному" курсоутворенні на міжбанку", - зазначає експерт.

За словами Лєсового, на валютний курс в цілому впливає низка різних факторів, серед яких і обсяг отримуваної макрофінансової допомоги. Експерт зазначив, що щомісяця Україна потребує до $3 млрд зовнішньої фіндопомоги на покриття видатків бюджету, і будь-яка затримка з її отриманням може негативно позначатися на настроях учасників ринку.

"Проте економічна частина пакета допомоги від США складає понад $9 млрд: цих коштів, за розрахунком уряду, має вистачити для виконання бюджету в частині покриття видатків", - вважає Лєсовий.

При цьому Лєсовий виділяє наближення великодніх свят як фактор тимчасового зниження валютних курсів.

"Зазвичай на великі свята кількість операцій на готівковому ринку суттєво зростає. Цьогоріч очікується, що це зростання складе до 15 відсотків в основному з продажу валюти громадянами, що витрачатимуть кошти на необхідні святкові закупи. Однак цей фактор буде тимчасовим і не призведе до глобальних змін трендів: очікується, що у першу декаду місяця в разі домінування пропозиції над попитом курси валют можуть знизитися на 2 відсотків (0,8 гривень)", - розповідає експерт.

Що стосується показників валютного ринку, Лєсовий прогнозує, що у травні коридори валютних коливань будуть в діапазоні 39-41 грн/дол., а щоденні зміни курсів валют складатимуть до 0,3-0,5 грн в банках та до 0,5 грн в обмінних пунктах.

"Таким чином, у травні, за винятком "великоднього періоду", ситуація буде досить збалансованою: роль регулятора залишатиметься головною. Саме від його тактики на міжбанку багато в чому залежатимуть показники готівкового ринку валют. Проте ми не виключаємо, що на ринок може активно впливати "воєнний чинник", що може позначитись на співвідношенні попиту та пропозиції. Але навряд чи ринку загрожують якісь безповоротні обставини. Ризик для стабільності гривні буде мінімальним", - резюмував банкір.

Підсумовуючи, можна сказати, що населенню слід звикати до долара по 40. Проте гарною новиною є те, що, якщо вірити банкірам та аналітикам, девальвація є плавною, і подальших різких падінь не передбачається. Тож регулярні коливання курсу валют в кілька копійок у ту чи іншу сторону точно не варті надмірної уваги та походів в обмінники.