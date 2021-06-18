Окрім цього, президент отримав дохід від погашення вартості ОВДП і відсотків у розмірі 2,781 млн гривень.

Президент України Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) за 2,774 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру декларацій.

У повідомленні зазначається, що Зеленський 3 червня придбав через "ОТП Банк" 100 штук держоблігацій номінальною вартістю 27345 грн за одиницю.

Загальна сума видатків на придбання ОВДП становила 2774249 грн.

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У іншому повідомленні на сайті держреєстру декларацій вказано, що 3 червня Зеленський отримав дохід від погашення вартості ОВДП і відсотків у розмірі 2,781 млн гривень.

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Автор: Олександр Топчій